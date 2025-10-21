Logo El Espectador
Nueva ley de tarifas llega al Congreso: el proyecto fue radicado por el Gobierno

El Ministerio de Minas y Energía ya presentó el proyecto de ley que busca “bajar las tarifas de energía y proteger a los usuarios”.

Redacción Economía
21 de octubre de 2025 - 04:34 p. m.
El Ministerio de Minas y Energía radicó la ley de tarifas en el Congreso de la República.
Foto: Cortesía Minenergía
El Gobierno ya radicó en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes el proyecto de ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, más conocida como ley de tarifas.

Se trata de una apuesta “para bajar las tarifas de energía, proteger a los usuarios y modernizar el sistema eléctrico del país”, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía.

La iniciativa propone tarifas equitativas, facturas transparentes y una Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) con más participación, representación de usuarios, trabajadores y academia.

De acuerdo con el Gobierno, se trata de un paso hacia la “transición energética, solidaria y al servicio de la gente”.

Este proyecto buscaba llegar al Congreso en el mes de agosto, pero no se presentó porque el Ministerio estaba buscando acuerdos con los gremios.

El jefe de la cartera, Edwin Palma, le dijo a este medio que para el 7 de octubre no habían logrado un consenso, pero “con o sin acuerdos” radicarían el documento para “abrir el debate”.

“El tema energético no había estado en discusión después de 31 años, pero hoy se está hablando de energía. Le hemos demostrado a la gente que puede pagar cero pesos si instala paneles o se organiza en comunidades energéticas, con recursos públicos, gracias a la reglamentación de una ley de hace 11 años”, añadió Palma.

luamo(itkq6)Hace 6 minutos
Que embutido traerán en esa ley de tarifas... Debemos recordar que el gobierno paga a los Congresistas por su visto bueno, u ok , a posibles leyes, aunque estén en contra del pueblo...
