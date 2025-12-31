Ricos más ricos: los multimillonarios que más plata ganaron en 2025

Cerca de una cuarta parte del aumento total de la riqueza registrada por el índice de Bloomberg provino de solo ocho personas. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Aslan Alphan

Las mayores fortunas del mundo cerraron 2025 con un balance histórico. Las 500 personas más ricas del planeta sumaron US 2,2 billones a sus patrimonios conjuntos durante el año, impulsadas por el fuerte desempeño de los mercados financieros, el auge de la inteligencia artificial y las alzas en activos como acciones, criptomonedas y metales preciosos, según el Bloomberg Billionaires Index.

Con estas ganancias, el patrimonio neto combinado de los multimillonarios incluidos en el ranking alcanzó los US 11,9 billones.

El avance se vio favorecido por la victoria electoral de Donald Trump a finales de 2024, que impulsó el apetito por el riesgo en los mercados, y solo tuvo una interrupción relevante en abril, cuando los temores por nuevos aranceles provocaron la mayor destrucción de riqueza en un solo día desde la pandemia.

La tecnología y la inteligencia artificial, al frente

Las grandes tecnológicas lideraron el crecimiento de la riqueza en 2025. La euforia en torno a la inteligencia artificial siguió empujando las acciones de gran capitalización en Estados Unidos, concentrando buena parte de las ganancias del año.

Cerca de una cuarta parte del aumento total de la riqueza registrada por el índice de Bloomberg provino de solo ocho personas, entre ellas Larry Ellison, presidente de Oracle; Elon Musk, director ejecutivo de Tesla; Larry Page, cofundador de Alphabet; y Jeff Bezos, fundador de Amazon. Aun así, su peso fue menor que en 2024, cuando ese mismo grupo explicó el 43 % de las ganancias totales.

Ellison desplaza a Musk en el centro de la escena

Al comenzar el año, Elon Musk era, sin discusión, el nombre más visible entre los más ricos del mundo. Tras donar casi US$300 millones a la campaña de reelección de Trump, Musk pasó buena parte de los primeros meses de 2025 en Washington, liderando esfuerzos gubernamentales para recortar costos.

Sin embargo, fue Larry Ellison quien terminó acaparando los titulares. Gracias al fuerte repunte de las acciones de Oracle, impulsado por sus inversiones en inteligencia artificial, Ellison superó brevemente a Musk como el hombre más rico del mundo en septiembre. Aunque los títulos de Oracle retrocedieron cerca de 40 % desde su máximo, Ellison volvió a captar la atención por su rol en la oferta de Paramount Skydance Corp., liderada por su hijo David, para adquirir Warner Bros. Discovery Inc.

Un fenómeno global, no solo estadounidense

Las ganancias de los multimillonarios no se limitaron a Estados Unidos. Mientras el índice S&P 500 avanzó 17 % en 2025 hasta el 30 de diciembre, el FTSE 100 del Reino Unido subió 22 % y el Hang Seng de Hong Kong se disparó 29 %.

Otras clases de activos tuvieron un desempeño incluso mejor. Los metales preciosos vivieron uno de sus mejores años en décadas, en medio de una fuerte búsqueda de refugio, mientras que el cobre y las tierras raras ganaron relevancia por su peso geopolítico. Entre los principales beneficiados estuvieron la magnate minera australiana Gina Rinehart y la familia Luksic de Chile, que sumaron miles de millones a sus fortunas.

Criptomonedas: auge y caída

Las criptomonedas también jugaron un papel clave durante buena parte del año. Antes de una venta masiva reciente, el sector estaba en camino de superar el rendimiento de las acciones. El bitcoin alcanzó máximos históricos tras la victoria electoral de Trump y extendió las ganancias luego de que el gobierno aprobara políticas favorables al sector.

No obstante, una fuerte caída iniciada en octubre borró esas ganancias y algo más, afectando la riqueza de multimillonarios como los gemelos Winklevoss, Changpeng Zhao y Michael Saylor.

Los ricos que más ganaron en 2025

Entre los grandes ganadores del año destacan:

Larry Ellison Patrimonio: US$249.800 millones Ganancia anual: US$57.700 millones El cofundador de Oracle lideró la apuesta de la compañía por la infraestructura de inteligencia artificial y registró el mayor aumento de riqueza en un solo día en la historia del índice de Bloomberg.

Elon Musk Patrimonio: US$622.700 millones Ganancia anual: US$190.300 millones Aunque su incursión política afectó inicialmente a Tesla, su fortuna repuntó tras una venta interna de acciones de SpaceX y la aprobación de un nuevo paquete de compensación en Tesla.

Gina Rinehart Patrimonio: US$37.700 millones Ganancia anual: US$12.600 millones La empresaria australiana se benefició del auge de las tierras raras y fortaleció su posición en la disputa geopolítica por estos recursos.

Donald Trump y su familia Patrimonio: US$6.800 millones Ganancia anual: US$282 millones La fortuna del clan creció cerca de 70 % en los últimos 15 meses, impulsada por negocios en medios y criptomonedas.



Los grandes perdedores

No todos los multimillonarios celebraron en 2025. Entre las mayores caídas figuran:

Manuel Villar , quien perdió US$12.600 millones tras el desplome de las acciones de su desarrolladora inmobiliaria en Filipinas.

Bob Pender y Mike Sabel , cofundadores de Venture Global, que vieron caer sus fortunas en US$17.700 millones cada uno tras una decepcionante salida a bolsa.

Michael Saylor , golpeado por la caída del bitcoin tras su pico de octubre.

Wang Xing, presidente de Meituan, afectado por la débil demanda interna en China y la fuerte competencia en el sector de entregas.

