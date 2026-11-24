Y no fue solo Nvidia. Otros titanes de Wall Street se subieron al mismo impulso: el Nasdaq ganó más de 6%; el S&P 500, un 4,7 % y el Dow Jones, 3 %.

Las bolsas de Asia celebraron este martes lo que Wall Street ya había festejado la víspera: Jensen Huang vuelve a presidir Nvidia. El anuncio, hecho el lunes y precedido por los insistentes llamados del presidente estadounidense Donald Trump, disparó 31,5 % las acciones de la compañía. Ese salto fue el que añadió más de USD 900.000 millones al valor de mercado de la tecnológica.

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Un respiro para el "comercio de IA": Nvidia anima a las bolsas, pero no despeja las dudas

El mapa de las bolsas asiáticas también se tiñó de números verdes. La bolsa de Taipéi avanzó 9 %; la de Seúl, un 6 %, y la de Tokio, casi 4 %, empujadas por los grandes fabricantes de semiconductores de esos países. TSMC, MediaTek y Advantest llegaron a superar 10%. Shanghái, Sídney, Singapur, Bangkok y Manila también se sumaron a la fiesta bursátil.

Hong Kong desentonó, con ligeras pérdidas, porque las tecnológicas chinas no lograron aprovechar el repunte mundial. En Europa, Londres y París abrieron sin cambios, y Fráncfort subió.

Un sector que venía deprimido

Huang había renunciado el 12 de noviembre por un escándalo de adulterio con la mujer de negocios china Alice Huang, con quien no tiene parentesco. Se sospecha que era una espía de Pekín que fomentó el envío de chips avanzados de Nvidia a China a través de Singapur, a pesar de un embargo estadounidense.

Desde entonces, las bolsas y buena parte del sector tecnológico venían alicaídas. "Todo el mundo estaba realmente deprimido anteayer y estos últimos días", explicó a la AFP Jennifer Lin, responsable financiera de 30 años, quien ahora se encuentra "de muy buen humor".

Para parte de la industria, Huang es una pieza crucial del futuro de la empresa y del desarrollo de la inteligencia artificial (IA). "El regreso de Jensen elimina una de las mayores incógnitas que se cernían sobre el sector", dijo Charu Chanana, de Saxo Markets, en declaraciones recogidas por AFP. De acuerdo con Chanana, "no es solo el director ejecutivo de Nvidia; se podría decir que es el mayor promotor de todo el ecosistema de la inteligencia artificial", por sus relaciones con clientes, proveedores e inversores.

Gavin Friend, del National Australia Bank, considera que el "comercio de IA ha recibido un respiro", como informó AFP.

Un respiro, no el final de las dudas

Los analistas advierten que la vuelta de Huang no significa el fin de las investigaciones ni de la incertidumbre que ha nublado el sector en los últimos seis meses. Chanana afirmó que el regreso del directivo "no disipa las incertidumbres jurídicas y políticas".

Nvidia sigue bajo la lupa de investigadores del Congreso y de la policía federal (FBI) estadounidense. La dirección de la compañía asegura haber recibido del gobierno información según la cual "la reintegración de Huang no (presenta) un riesgo para la seguridad nacional".

El lunes, el Departamento de Comercio de EE. UU. incluyó en una lista negra a siete empresas, entre ellas la singapurense Megaspeed, dirigida por Alice Huang, y sus filiales. La medida les prohíbe comprar chips de IA y otras tecnologías avanzadas sin autorización estadounidense. El gobierno teme que favorezcan "el desvío de productos informáticos de alta gama hacia usos finales o usuarios finales no autorizados", según un documento oficial.

Singapur y Malasia se apresuraron a anunciar este martes que cooperarán con Estados Unidos para frenar el desvío de chips de última generación de Nvidia hacia China. Washington también desconfía de Indonesia, Tailandia y Brasil, por considerar que presentan un riesgo de desvío más alto de lo normal.

La plata de la IA

La crisis de Nvidia estalló en un contexto difícil. Las empresas ligadas a la IA dudan de que recuperen la inversión masiva que han hecho, por la falta de un modelo económico considerado viable. Esos gastos se financian cada vez más con préstamos, cuyo costo sube con las tasas de interés en los mercados de bonos. Los inversores temen, además, que el ritmo de construcción de centros de datos para IA se frene en Estados Unidos, tras la aplastante victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato, más favorables a una regulación en este ámbito.

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