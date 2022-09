Unión Europea podría fijar límite de precio para el gas ruso

España ya impuso un tope al precio del gas ruso. Foto: EFE - ANATOLY MALTSEV

Los ministros de Energía de la Unión Europea podrían decidir esta semana poner un límite al precio del gas natural ruso, dijo la ministra española de Transición Ambiental, Teresa Ribera.

Es una opción que se prevé considerarán los funcionarios del bloque cuando se reúnan el viernes para discutir medidas extraordinarias para frenar el aumento de los precios de la energía.

Introducir un tope de precios en toda Europa “es posible, y creo que vamos a tener un debate importante para dar una orientación a la Comisión Europea”, dijo Ribera, quien está a cargo de la política energética de España.

Aun así, aunque ese precio tope ya está funcionando en España y puede ser efectivo en otros países, “es difícil que pueda funcionar en todas partes”, dijo en una entrevista con Onda Cero radio.

Ribera también dijo que el debate sobre la viabilidad de un nuevo oleoducto que unirá España con Francia, conocido como MidCat, no debería terminar, incluso después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que no es necesario. Las discusiones no deben detenerse solo por la postura de un país, dijo, y agregó que “Macron habló por la opinión pública de Francia”.

Ribera dijo que la infraestructura energética de España, junto con el hecho de que ya existen contratos para asegurar la producción, hacen que el racionamiento allí sea un escenario “altamente improbable”.