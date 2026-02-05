Precio de la gasolina: Gobierno intensifica controles por retrasos en aplicación de rebaja

Estaciones de servicio o abastecimiento de combustible en Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Reducir el precio de la gasolina en 500 pesos es el objetivo de la estrategia de inspección, vigilancia y control que realizarán el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Y es que el Gobierno nacional decretó que desde el 1 de febrero debía bajar el costo de la Gasolina Motor Corriente (GMC) para los consumidores finales en todo el territorio.

Así debería estar el precio por ciudades:

Sin embargo, no en todas las estaciones de servicio se ha cumplido. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reiteró que la medida está orientada a proteger el bolsillo de los colombianos y que su cumplimiento es obligatorio para todos los agentes del mercado.

De acuerdo con el seguimiento técnico realizado por el ministerio, con corte al 4 de febrero se ha evidenciado que, en promedio, en cerca de 25 ciudades principales la reducción observada es de alrededor de COP 300 por galón, lo que indica un traslado parcial del ajuste.

En contraste, en la mayoría de los más de 1.100 municipios del país no existiría una justificación económica para diferir la aplicación total de la reducción, por lo que esta debería reflejarse de manera inmediata, según el Gobierno.

Al respecto, el gremio de estaciones de servicio ya había advertido dificultades para la implementación de la medida. Somos Uno (que reúne a Comce y Fendipetróleo) explicó que el proceso requiere tiempo, pues cada compra a una planta de abastecimiento mayorista es un precio irrevocable, que se establece durante la compra que “obliga al distribuidor a agotar su inventario antes de adquirir nuevo producto”.

Bajar el precio de manera inmediata sin agotar el inventario previo “no es posible” sin generar con ello pérdidas económicas directas por venta al por menor a pérdida, riesgos financieros para las estaciones pequeñas y medianas, y afectación a la sostenibilidad del sector y la prestación del servicio. Un efecto dominó que, según el gremio, se reflejará para el consumidor final.

Al no verse todavía reflejada la reducción en el precio de la gasolina, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, anunció el despliegue de acciones de verificación en todo el país, con especial énfasis en los territorios donde se han identificado posibles inconsistencias o se han recibido denuncias ciudadanas.

La Superintendencia priorizará los municipios en los que haya señales de incumplimiento y verificará la razonabilidad de los argumentos asociados a inventarios, recordando que cualquier ajuste gradual solo puede ser transitorio y no una práctica generalizada.

Por su parte, el Gobierno nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe ejerciendo control social y reporte posibles irregularidades, como parte del esfuerzo conjunto para garantizar que los beneficios de esta medida lleguen de manera efectiva y oportuna a todos los colombianos.

