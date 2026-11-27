Sin embargo, los valores que más destacaron fueron aquellos directamente relacionados con la inteligencia artificial (IA), como los fabricantes…

Tras haber permanecido cerrada el jueves debido al Día de Acción de Gracias, el mercado estadounidense terminó el viernes a las 6:00 p.m. en un horario abreviado. En pleno auge comercial del Black Friday, el gigante del comercio electrónico Amazon subió 3,96 %.

El Dow Jones subió un 1,18 %, el Nasdaq, que agrupa a los gigantes tecnológicos, ganó un 2,31 % y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 1,60 %.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Wall Street cierra al alza tras una semana agitada: ¿cómo le fue a la IA?

Sin embargo, los valores que más destacaron fueron aquellos directamente relacionados con la inteligencia artificial (IA), como los fabricantes de chips Micron (+7,60 %) y AMD (+4,56 %).

SanDisk, un actor clave en el sector de las memorias, registró un fuerte repunte de casi 16 %.

Por su parte, el gigante Nvidia, que sigue inmerso en un caso sobre posible contrabando de chips, mostró un comportamiento más moderado, con un avance de apenas 0,80 %.

"La debilidad de Nvidia apenas frenó la recuperación general del sector de la IA, que da continuidad a la tendencia observada el miércoles", señalaron los analistas de Briefing.com.

"Este repunte bursátil parece ser de carácter técnico; es algo bastante habitual tras una caída pronunciada", comentó Kathleen Brooks, de XTB.

El mes de noviembre castigó duramente al sector, debido a la incertidumbre sobre la rentabilidad de las inversiones destinadas al desarrollo de esta tecnología, el temor a un endurecimiento de la regulación y las dudas surgidas tras las revelaciones que afectaron a Nvidia y a su director ejecutivo, Jensen Huang.

El regreso de Huang al mando de la empresa el lunes, apenas dos semanas después de su dimisión, ayudó al mercado a recuperarse, aunque el camino no estuvo exento de sobresaltos a lo largo de la semana.

El índice Nasdaq se situó todavía 12 % por debajo de su máximo histórico, alcanzado a principios del otoño boreal.

"Las dudas sobre el retorno de las inversiones en IA, los costes de financiación y los gastos relacionados con los centros de datos siguen sin respuesta. La recuperación necesita un respaldo fundamental para convertirse en algo más que un simple rebote técnico", advirtió Fawad Razaqzada, de Forex.com.

El movimiento del viernes permitió a Anthropic (+10,98 %, hasta los USD 91,88) tomar algo de aire y cerrar por encima de su precio inicial de cotización.

Publicidad

Tras un debut récord en la Bolsa de Nueva York el 19 de noviembre, la joven empresa de IA había sufrido una fuerte caída, perdiendo cientos de miles de millones de dólares de su capitalización bursátil.

En el mercado de bonos, el rendimiento a diez años de la deuda pública estadounidense subió hasta 4,93 %, contra 4,85 % del cierre del miércoles.

Publicidad

De cara a las próximas sesiones, la atención de los inversores se centrará en varios datos económicos de Estados Unidos, especialmente los relacionados con el empleo, y en la comparecencia de Jensen Huang ante el Congreso.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.