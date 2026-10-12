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Magda Rincón, la piloto militar que hizo historia con el Gavilán

Fue una de las primeras siete mujeres en graduarse como piloto militar en Colombia y la primera en volar el Gavilán para la Fuerza Aérea. Hoy sigue haciendo historia como copiloto de Latam Airlines. Llegó a trabajar en una pizzería en Rionegro cuando, por primera vez en 24 años, no hubo una cabina donde sentarse.

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Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
Cabina de avión en vuelo. Una piloto con gafas oscuras, gorra de la Fuerza Aérea y uniforme con el logo del Comando Aéreo de Combate No. 3 opera los controles. Se observan instrumentos analógicos y una tableta con mapa de ruta; al fondo, paisaje costero visto desde el aire.
Magda, en su rol como piloto del Comando Aéreo de Combate No. 3, aparece en cabina durante un vuelo.
Foto: Cortesía

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El avión pasaba tan bajo que parecía rozar el tejado de losas rojas del local.

Magda Rincón estaba ahí, con el delantal puesto sobre una estructura menuda, de apenas un metro con cincuenta y ocho. Tenía las manos entre mesas, masa y cuentas, y unos ojos oscuros que seguían el descenso de los Airbus de Rionegro mientras bajaban uno tras otro hacia el aeropuerto. Detrás de ella, dentro de Volare —la pizzería que montó con su esposo John en el oriente antioqueño—, olía a queso, harina y derrota. Una derrota que todavía no terminaba de acomodarse.

Es…

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas. alejandrorodt arodriguezt@elespectador.com
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