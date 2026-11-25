Gutiérrez dice sentirse orgullosa de los avances que se lograron en los últimos, resaltando el trabajo y…

“Hoy les escribo para contarles que después de cerca de ocho años en el Grupo Aval los últimos dos y medio como su presidente, he tomado la decisión de cerrar esta etapa profesional y presenté mi renuncia ante la Junta Directiva”, dijo la profesional en un documento difundido a medios de comunicación.

Recientemente, a través de un comunicado, se conoció que María Lorena Gutierrez tomó la decisión de renunciar a la presidencia del Grupo Aval.

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Gutiérrez dice sentirse orgullosa de los avances que se lograron en los últimos, resaltando el trabajo y compromiso de los miles de colaboradores del Grupo Aval.

“Con su apoyo, en estos años alcanzamos grandes hitos. No es necesario enumerarlos, pues ustedes los conocen bien. Cada logro lo compartimos entre todos, porque siempre he creído que ese es el verdadero sentido de un equipo: asumir juntos los retos, reconocer el aporte de cada uno, y entender que los resultados nunca son mérito de una sola persona”, detalla.

Bajo su liderazgo (2025 – 2026), el Grupo Aval alcanzó una utilidad superior al 70 % frente al consolidado de 2024, mientras que en el segundo trimestre se registró su mayor rentabilidad sobre el patrimonio en los últimos cuatro años.

También se consolidó la integración de las fiduciarias en Aval Fiduciaria y entró al ecosistema de pagos con GoU Payments, ampliando su participación en la cadena de valor de los servicios financieros.

“En este periodo también avanzamos en la captura de sinergias a través de Aval Valor Compartido, con la centralización de procesos como compras/abastecimiento, ciberseguridad, nómina y reclutamiento. En sostenibilidad nos ubicamos en el top 5% mundial por nuestras prácticas e impacto ambiental, social y económico”, incluyó Gutiérrez en su reporte.

La ahora saliente presidente del Grupo Aval no especificó el motivo de su renuncia. Queda ahora en manos de la junta directiva adelantar el proceso de selección de la persona que liderará al conglomerado financiero. Según información que circula en medios de comunicación, en su reemplazo llegaría Gerardo Hernández, actual presidente del Banco AV Villas.

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