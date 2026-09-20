Más allá de los trancones: ¿qué está cambiando en la movilidad?

No es un hecho aislado. Las cifras muestran que los trancones son un problema creciente a escala mundial: los resultados de TomTom evidencian una tendencia al alza,…

El 17 de diciembre de 2025 fue el peor día del año para movilizarse por Bogotá. Según las cifras de TomTom, firma especializada en cartografía y tecnología de localización, ese miércoles, mientras miles de capitalinos salían a hacer sus compras navideñas, el nivel promedio de congestión llegó al 107 %, más del doble de lo que se habría requerido en un trayecto con tráfico libre.

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No es un hecho aislado. Las cifras muestran que los trancones son un problema creciente a escala mundial: los resultados de TomTom evidencian una tendencia al alza, con un aumento de cinco puntos porcentuales en el nivel promedio de congestión global. En este escenario, Colombia registró el mayor nivel promedio de congestión del mundo, con 48,8 %, seguida de Malta (45,1 %), Filipinas (44,6 %), Mauricio (37,8 %) —país insular de África Oriental— e India (37,4 %).

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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), detrás de este fenómeno se esconden múltiples factores, entre ellos, el mayor acceso de los hogares a vehículos particulares, la expansión de las ciudades y las limitaciones para ampliar las vías.

Otro frente es el impacto ambiental. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), entre 2015 y 2025, las emisiones directas del sector del transporte por carretera aumentaron casi un 10 %, mientras que la actividad vehicular (kilómetros recorridos) se incrementó en casi un 25 %.

Esto también deriva en otras problemáticas, como el impacto en la salud pública. El Banco Mundial señala que a los contaminantes del transporte terrestre (especialmente el material particulado de 2,5 micras o menos) se le atribuyeron unas 311.000 muertes prematuras a nivel mundial en 2021, con un costo para el bienestar económico de USD 385.000 millones. A nivel local, cifras de SaluData muestran que en 2024 más de 2.800 muertes en Bogotá se atribuyeron a la exposición de largo plazo a la contaminación del aire.

Estos y otros temas serán abordados en el foro “Movilidad y transporte: futuro estratégico”, organizado por Foros El Espectador y Caracol Televisión. El evento se realizará el 24 de septiembre, a las 8:30 de la mañana, en el Hotel Holiday Inn Express (Cra. 7 #67-39), en Bogotá. Usted puede participar registrándose previamente en el siguiente enlace.

En este espacio participarán expertos en movilidad y líderes empresariales, así como el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

¿Qué se está haciendo?

Este panorama pone sobre la mesa un desafío considerable, el de un transporte que sea más eficiente y con menores impactos en la calidad de vida. En entrevista con El Espectador, el director general de KIA en Colombia, Jorge Neira, señala que el foco de la industria está evolucionando de simplemente querer “vender más” a elevar los estándares de diseño, tecnología y sostenibilidad. “La competencia del futuro será, sobre todo, por confianza, experiencia y capacidad de resolver necesidades reales de movilidad”.

Bajo este contexto, siguen creciendo los esfuerzos en los vehículos híbridos y eléctricos. “El vehículo 100% eléctrico tiene un papel fundamental en la movilidad del futuro y es una apuesta estratégica para Kia; al mismo tiempo, los híbridos cumplen una función muy relevante porque permiten avanzar en eficiencia y reducción de emisiones mientras evolucionan la infraestructura, los hábitos y la confianza del usuario”, explica.

En este escenario también está la alternativa del gas natural vehicular (GNV). Según lo señalado por Vanti, un vehículo que emplea este combustible emite un 97 % menos de material particulado a la atmósfera, así como un 30 % menos de Co2 y un 91 % menos de óxido de nitrógeno.

“Las empresas y personas ya han comenzado a entender la importancia de migrar a tecnologías más limpias en lo que se refiere a la movilidad. Si hablamos del segmento de carga pesada y liviana hoy circulan en el país más de 2.000 vehículos dedicados a GNV, con un crecimiento en el último año muy importante en el segmento de última milla del 145%. El país cuenta con + de 600 estaciones de servicio a nivel nacional para suministrar GNV, en donde ya se encuentran cubiertos los principales corredores de carga”, señala.

No obstante, la ventana de oportunidad en este sector sigue siendo importante, ya que, en el país, solo el 3 % de los vehículos de carga pesada funcionan con tecnologías limpias, como el GNV.

También resaltan los esfuerzos que se han hecho para hacer más eficiente la movilidad en Bogotá. Ejemplo de esto es el avance que consolida la Primera Línea del Metro, que ya supera el 82 %. Pero además el entender que son muchos los que viven en los municipios cercanos a la capital y trabajan en esta, como lo es el Regiotram de Occidente y el Regiotram del Norte.

En los últimos años han cobrado fuerza nuevas formas de organizar la movilidad y el espacio urbano. Entre ellas están las llamadas ciudades de 15 minutos (un modelo que busca que los residentes puedan acceder a sus necesidades básicas cotidianas a pocos minutos de sus hogares), el teletrabajo y el trabajo en casa, y la micromovilidad, impulsada por el uso de bicicletas y patinetas eléctricas.

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Se suma el papel de las plataformas de movilidad. En entrevista con inDrive, la compañía señaló que, según un estudio realizado junto con Ipsos, sus usuarios registran menores tiempos de desplazamiento frente a otras alternativas de transporte. De acuerdo con los resultados compartidos por la empresa, el tiempo promedio de viaje con inDrive es de 23,6 minutos, frente a los 33,1 minutos que tardarían en su siguiente alternativa de transporte, una diferencia de 9,5 minutos por trayecto.

La congestión no es tan solo una molestia cotidiana, sino un problema que impacta en el tiempo de las personas, la productividad de las ciudades y la calidad del aire. El desafío es encontrar respuestas antes de que desplazarse sea cada vez más costoso.

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