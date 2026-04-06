Más de 10 millones de vehículos se movieron por las vías del país en Semana Santa

Durante la Semana Santa de 2026, 3,15 millones de pasajeros se movilizaron por terminales terrestres. Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Más de 10 millones de vehículos se movilizaron por las vías de Colombia durante la Semana Santa, de acuerdo con el balance más reciente del Ministerio de Transporte, divulgado en medio de los operativos de plan retorno que se extendieron hasta la medianoche del domingo 5 de abril en varias ciudades y municipios.

“Se han cumplido las proyecciones que teníamos para esta Semana Santa. Este domingo se reportan más de 10 millones de vehículos y seguramente superemos la cifra a 10,8 en toda esta operación”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

El reporte del sector también indicó que 3,15 millones de pasajeros se movilizaron por terminales terrestres, mientras que 1,7 millones de usuarios lo hicieron por aeropuertos. De estos últimos, el 60 % correspondió a vuelos nacionales y el 40 % a trayectos internacionales.

En un comunicado divulgado el 4 de abril, el Ministerio de Transporte había informado que durante esta temporada se reportó una reducción en los siniestros viales, con caídas de 78 % en siniestros, 60 % en fallecidos y 75 % en lesionados.

Durante la Semana Santa, las autoridades reforzaron los controles en carretera y registraron más de 17.700 infracciones, principalmente por no portar licencia de conducción, fallas técnico-mecánicas y falta del seguro obligatorio. Además, se realizaron 8.611 pruebas de embriaguez, con 34 casos positivos.

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