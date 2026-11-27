El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mostró su más reciente reporte en materia de mercado laboral. Una de las cifras que más resalta es la de los trabajadores que dependen directamente del salario mínimo.

Este viernes comenzó formalmente la mesa de concertación para definir el incremento del salario mínimo que regirá en 2027. En este espacio, las centrales obreras, los gremios empresariales y el Gobierno se reúnen para analizar los indicadores económicos y las variables que servirán de base para calcular el aumento.

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Más de la mitad de los trabajadores gana menos de un salario mínimo: DANE

Entre enero y septiembre de este año, el 4,8 % de la población ocupada devengó un salario mínimo, lo que equivale a cerca de 1,13 millones de personas. La cifra llama la atención porque, al menos en los últimos cuatro años, es la primera vez que la proporción de trabajadores que depende directamente de este ingreso se ubica en un solo dígito.

El año pasado, fue del 10,1 % (2,34 millones de ocupados); en 2024 fue del 16,3 % (3,65 millones) y en 2023 fue del 11,1 % (2,45 millones). Pareciera consolidarse una tendencia: cada vez menos personas dependen directamente del salario mínimo.

Esta reducción no necesariamente representa un resultado negativo. Para entender su alcance, es necesario analizar hacia dónde se desplazaron esos trabajadores: si pasaron a devengar más de un salario mínimo o si, por el contrario, terminaron en el grupo de quienes reciben menos de esa cantidad. Este último escenario podría reflejar un deterioro de sus condiciones de ingreso.

El porcentaje de trabajadores que, en la mencionada ventana de tiempo, ganó menos de un salario mínimo fue del 53,4 %, lo que se traduce en 12,6 millones de ocupados. Esto representa un incremento, pues el año pasado su participación era del 49,3 % (11,4 millones de ocupados). El dato es claro: en Colombia más de la mitad de los trabajadores gana menos de un salario mínimo.

Sin embargo, hay que interpretar este resultado con pinzas, pues también aumentó la población que devengan entre uno y dos salarios mínimos. Su participación fue del 29,1 %, o 6,9 millones de ocupados. El año pasado, la cifra era del 26 % (6 millones de trabajadores).

¿Dónde se vio un mayor incremento? En los que devengan menos de un salario mínimo. En este grupo, el incremento fue de 1,23 millones de ocupados, mientras que los que devengan entre uno y dos salarios mínimos crecieron en 875.000.

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