¿Más gente viaja en avión en Colombia? Nuevas cifras de la Aerocivil

Si se mira un periodo más largo, el de los últimos doce meses, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el país alcanzó 59,2 millones de pasajeros. Eso significa un crecimiento de 3,4 % frente a los doce meses inmediatamente anteriores.

Más gente viaja en avión en Colombia en lo corrido de 2026. Así lo muestran las nuevas cifras de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), publicadas este martes 29 de septiembre. Solo en agosto se movilizaron 5,1 millones de pasajeros.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los vuelos nacionales movilizaron 22,3 millones de pasajeros entre enero y agosto, 4,9 % más que en el mismo periodo de 2025. Según las cifras de la Oficina de Analítica de la Aerocivil, ese comportamiento refleja la continuidad del crecimiento de la conectividad aérea entre las regiones del país.

El transporte aéreo internacional, por su parte, movilizó 17,1 millones de pasajeros en esos ocho meses, con un crecimiento de 4,1 %. Sumados, los vuelos nacionales e internacionales dan los 39,4 millones del total.

¿Qué pasó en cada aeropuerto?

Los aeropuertos de Cali, Armenia y Quibdó mantuvieron un comportamiento positivo durante agosto, pese a los efectos derivados del terremoto, según la entidad. En conjunto crecieron cerca de 3 % en la movilización de pasajeros frente a agosto de 2025, una variación similar a la del total nacional.

En contraste, el aeropuerto internacional Matecaña, de Pereira, movilizó 58 % menos pasajeros en agosto de 2026 que en el mismo mes del año anterior. La Aerocivil atribuyó la caída a los daños ocasionados en su infraestructura aeroportuaria. Es una cifra de un solo mes, no del acumulado del año.

Así va la carga aérea

El transporte de carga y correo también va al alza. En agosto de 2026 se movilizaron 81.565 toneladas, 6.101 más que en agosto de 2025, un aumento de 8,1 %.

Entre enero y agosto, el movimiento llegó a 668.800 toneladas, 6,5 % más que en el mismo periodo del año anterior. En los últimos doce meses, de septiembre de 2025 a agosto de 2026, se movilizaron 1.002.478 toneladas, 4,6 % más.

El mercado internacional concentró buena parte de ese crecimiento: 575.192 toneladas entre enero y agosto, 7,5 % más que en el mismo periodo de 2025. El mercado nacional movió 93.608 toneladas, con un aumento de 1,1 %.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.