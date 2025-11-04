Menos fallecidos y más control: puente festivo tuvo reducción en siniestros viales

Imagen de referencia. Foto: EFE - Rodrigo Sura

Colombia cerró el pasado puente festivo sin el tradicional saldo de tragedias en carretera.

Entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre, las autoridades registraron 142 accidentes viales, una caída del 71 % frente a los 496 del mismo periodo de 2024. También se redujeron los fallecimientos en 64 % (de 114 a 41 personas) y los heridos en un 63 % (de 562 a 206). En total, 73 vidas se salvaron.

Los datos, entregados por el Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía (DITRA), son calificados como una “reducción histórica”.

Durante el puente de Todos los Santos, más de 3,8 millones de vehículos se movilizaron por el país, un 13 % más que el año pasado.

La clave, según el Gobierno, estuvo en el trabajo conjunto entre la DITRA, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y las autoridades locales, que reforzaron controles y acompañamiento en los principales corredores.

Algunos de los ejes del operativo:

6.789 órdenes de comparendo por infracciones graves, entre ellas conducir sin licencia, sin revisión técnico-mecánica o sin SOAT, exceso de velocidad y adelantamientos peligrosos.

Revisiones mecánicas y de sobrecupo en buses intermunicipales y camiones.

Puestos de control móviles y reversibles en puntos críticos de Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y la Costa Caribe.

Aunque las cifras muestran un avance, el principal punto débil sigue siendo el mismo: las motocicletas. De los 41 fallecidos, 31 eran motociclistas o parrilleros, lo que confirma que este grupo concentra el mayor riesgo vial en el país.

La prevención también pesó

La Agencia Nacional de Seguridad Vial desplegó más de 80 actividades pedagógicas en terminales, peajes y carreteras, con la campaña “Abrázate a la vida”. En total, 7.500 personas participaron en talleres sobre cinturón de seguridad, velocidad responsable y conducción defensiva.

“La reducción de siniestros y fallecimientos demuestra que la presencia institucional, los controles y la responsabilidad ciudadana sí hacen la diferencia”, señaló la viceministra de Infraestructura, Liliana Ospina, encargada de funciones del Despacho de la ministra de Transporte.

El enfoque, según la ANSV, es pasar del castigo al convencimiento: que los colombianos entiendan que manejar sin casco o sin descanso no es “valentía” sino ruleta rusa.

