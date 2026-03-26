Menos siembra y más importaciones: el panorama de los cereales en Colombia

El arroz y el maíz son ingredientes infaltables para preparar distintas recetas que acompañan alguna de las tres comidas del día. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los cerealeros han repetido, en múltiples oportunidades, su preocupación por la tendencia a reducir las áreas sembradas de los granos a nivel nacional, pero aumentar las importaciones a medida que crece la demanda.

Aunque el país cuenta con las condiciones necesarias para su soberanía en este tipo de alimentos, solo se da en el caso del arroz, pese a que los productores han afrontado una crisis de precios bajos desde el año pasado.

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) dio a conocer el registro de áreas sembradas y los volúmenes de producción de los cereales y leguminosas en Colombia en 2025. En resumen, ven que cada vez más se compromete “la sostenibilidad del campo y pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país”.

Lea: Este es el impacto de la guerra en Oriente Medio en la producción de alimentos en Colombia.

El motivo de la preocupación fueron las reducciones en la producción de los diferentes cultivos que agrupa el gremio, frente a 2024:

Maíz amarillo (- 5 %)

Maíz blanco (- 12 %)

Avena (- 11 %)

Cebada (- 2 %)

Sorgo (- 72 %)

Trigo (- 24 %)

Arveja (- 30 %)

Fríjol arbustivo (- 17 %)

Fríjol voluble (- 11 %)

Haba (- 48 %)

Soya (- 2 %)

Con respecto a las áreas de siembra, solo dos granos registraron un aumento: la cebada (+ 21 %) y la soya (+ 12 %). Mientras que los demás registraron una disminución de áreas: maíz amarillo (- 17 %), maíz blanco (- 23 %), avena (- 14 %), sorgo (- 76 %), trigo (- 8 %), arveja (- 20 %), fríjol arbustivo (- 12 %), fríjol voluble (- 12 %) y haba (- 23 %).

El comportamiento a la baja, tanto de la producción, como de las áreas de siembra se debe a la falta de garantías para los productores de cereales y leguminosas, según Fenalce.

“Factores climáticos adversos, la falta de seguros agropecuarios competitivos y de semillas competitivas, los bajos precios de los granos, los altos costos de producción, la falta de infraestructura de secado y almacenamiento, entre otros aspectos, desincentivan la siembra y bajan los niveles de producción. Dependiendo del grano, un aspecto puede influir más que otro”, resalta el gremio.

Ante este panorama, los productores le piden al Gobierno Nacional a implementar políticas que den garantías a los agricultores y aseguren condiciones justas, que les permita aumentar las áreas de siembra y la producción de estos granos.

Fenalce asegura que está listo para acompañar el reto y aprovechar el potencial productivo del país. Pero se “requiere de cambios estructurales de parte no solo de los agricultores, sino de todos los actores indispensables para lograr una cadena de valor competitiva y sustentable. Dichos cambios deben abarcar desde el entorno de la investigación científica hasta la regulación e incentivo del comercio y es indispensable contar con el apoyo del gobierno nacional”, sostuvo Arnulfo Trujillo Díaz, gerente general de Fenalce.

Añadió que la federación viene haciendo grandes esfuerzos en la ejecución de los recursos de los fondos parafiscales, pero que no son suficientes para la gran necesidad que tienen estos sectores.

Puede leer: Las alarmas del sector lechero que buscan evitar una crisis.

A continuación, se presenta el balance de 2025 para los diferentes granos que representa la federación, en comparación con 2024:

Maíz amarillo

Producción: fue de 985.759 toneladas, en 195.222 hectáreas cultivadas, con el Meta Altillanura, Meta Piedemonte y Córdoba las regiones de mayor producción, tanto en sistema tecnificado, como tradicional. En comparación con 2024 (1.040.723 toneladas – 236.450 hectáreas), en 2025 disminuyó la producción 5 % y, el área cultivada 17 %.

Demanda total: 8.294.204 toneladas / 88 % importado (7.308.445 toneladas) / 12 % producción nacional (985.759 toneladas).

El maíz blanco

Producción: de 392.823 toneladas, en 81.628 hectáreas cultivadas, siendo Tolima, Meta Altillanura y Córdoba los departamentos con mayor producción, tanto en sistema tecnificado, como tradicional. En comparación con 2024 (448.859 toneladas – 106.516 hectáreas), en 2025 disminuyó la producción 12 % y el área cultivada 23 %.

Demanda total: 746.673 toneladas / 53 % producción nacional (392.823 toneladas) / 47 % importado (353.850 toneladas).

Avena

Producción: de 4.426 toneladas, en 1.963 hectáreas cultivadas, siendo Boyacá el único departamento en el que se sembró este cereal. En comparación con 2024 (5.000 toneladas – 2.280 hectáreas), en 2025 disminuyó la producción 11 % y el área cultivada 14 %.

Demanda total: 5.386 toneladas / 82 % producción nacional (4.426 toneladas) / 18 % importado (960 toneladas).

Cebada

Producción : de 10.238 toneladas, en 4.547 hectáreas cultivadas, siendo Boyacá, Nariño y Cundinamarca los departamentos en los que se sembró este cereal. En 2025 disminuyó la producción 2 %, mientras que el área cultivada aumentó 21 %. Esto se explica por una caída del rendimiento.

Demanda total: 365.641 toneladas / 97,2 % importado (355.403 toneladas) / 2,8 % producción nacional (10.238 toneladas).

Sorgo

Producción : de 2.527 toneladas, en 900 hectáreas cultivadas, siendo Meta Altillanura, Tolima y La Guajira las regiones en las que más se cosechó este cereal. En comparación con 2024 (9.070 toneladas – 3.820 hectáreas), en 2025 disminuyó la producción 72 % y el área cultivada 76 %.

Demanda total: 2.580 toneladas / 98 % producción nacional (2.527 toneladas) / 2 % importado (53 toneladas).

Trigo

Producción : de 3.530 toneladas, en 1.375 hectáreas cultivadas, siendo Boyacá, Nariño y Cundinamarca los departamentos en los que se sembró este cereal. En comparación con 2024 (4.636 toneladas – 1.490 hectáreas), en 2025 disminuyó la producción 24 % y el área cultivada 8 %.

Demanda total: 1.911.733 toneladas / 99,8 % importado (1.908.203 toneladas) / 0,2 % producción nacional (3.530 toneladas).

Arveja

Producción : de 84.895 toneladas y un rendimiento promedio de 4,40 toneladas por hectárea. Nariño, Boyacá y Cundinamarca fueron los departamentos en los que más se produjo esta leguminosa. En comparación con 2024 (24.228 hectáreas – 121.500 toneladas), en 2025 disminuyó el área cultivada 20 % y la producción 30 %.

Demanda total: 114.459 toneladas / 74 % producción nacional (84.895 toneladas) / 26 % importado (29.564 toneladas).

Fríjol

Producción : Para el arbustivo fue de 32.008 toneladas y un rendimiento promedio de 0,95 toneladas por hectárea. Santander, Nariño y Antioquia fueron los departamentos en los que más se produjo esta variedad de fríjol. En comparación con 2024 (38.335 hectáreas – 38.413 toneladas), en 2025 disminuyó 12 % el área cultivada, y la producción 17 %. Para el voluble fue de 52.290 toneladas y un rendimiento promedio de 1,61 toneladas por hectárea. Cundinamarca, Antioquia y Huila fueron los departamentos en los que más se produjo esta variedad de fríjol. En comparación con 2024 (37.069 hectáreas – 58.576 toneladas), en 2025 disminuyó 12 % el área cultivada y la producción 11 %.

Demanda total: 130.990 toneladas / 64 % producción nacional (84.298 toneladas) / 36 % importado (46.692 toneladas).

Soya

Producción : de 230.862 toneladas en un área cultivada de 104.416 hectáreas, presentando un rendimiento promedio de 2,21 toneladas por hectárea. Meta Altillanura, Valle del Cauca y Córdoba fueron las regiones en las que más se sembró esta oleaginosa. En comparación con 2024 (235.454 toneladas – 93.267 hectáreas), en 2025 disminuyó la producción 2 %, mientras que el área cultivada aumentó 12%.

Demanda total: 3.265.355 toneladas / 93 % importado (3.034.493 toneladas) / 7 % producción nacional (230.862 toneladas).

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.