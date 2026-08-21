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Panorama del mercado laboral colombiano, entre retos venideros y las brechas existentes

El desempleo en Colombia lleva tres años en disminución, ¿está bajando porque hay más trabajo o porque hay menos participación laboral? Es una de las preguntas que se plantearon desde Anif.

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Sophie Echappé Palomino
Sophie Echappé Palomino
21 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: Leidy Barbosa Ramírez

El mercado laboral se define por las cifras, los estudios y las investigaciones basadas en censos o en encuestas, pero depende, sobre todo, de las realidades que vive cada individuo o cada grupo poblacional desde su propio contexto.

Las mujeres en Bogotá, por poner un ejemplo, tuvieron la oportunidad de vender sus propias artesanías apenas en 1932, hace menos de un siglo. El proyecto se llamaba “Establecimiento de enseñanza superior práctica de industrias artesanas propias para señoritas” y fue impulsado por el Concejo de Bogotá bajo el...

Sophie Echappé Palomino

Por Sophie Echappé Palomino

Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición.sechappe@elespectador.com
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