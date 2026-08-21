Panorama del mercado laboral colombiano, entre retos venideros y las brechas existentes

Imagen de referencia. Foto: Leidy Barbosa Ramírez

El mercado laboral se define por las cifras, los estudios y las investigaciones basadas en censos o en encuestas, pero depende, sobre todo, de las realidades que vive cada individuo o cada grupo poblacional desde su propio contexto.

Las mujeres en Bogotá, por poner un ejemplo, tuvieron la oportunidad de vender sus propias artesanías apenas en 1932, hace menos de un siglo. El proyecto se llamaba “Establecimiento de enseñanza superior práctica de industrias artesanas propias para señoritas” y fue impulsado por el Concejo de Bogotá bajo el...