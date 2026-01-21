Mercados reaccionan con alzas al acuerdo marco de EE. UU. y Europa en torno a Groenlandia

La decisión calmó temporalmente los mercados, con alzas en el S&P 500 y el Nasdaq, aunque la UE congeló la ratificación de su pacto comercial con EE. UU. Foto: archivo

El presidente Donald Trump dijo que se abstendría de imponer aranceles a los productos de los países europeos que se oponen a su intento de tomar posesión de Groenlandia, citando un “marco para un futuro acuerdo” que, según él, se alcanzó con respecto a la isla.

La decisión, que Trump anunció el miércoles en las redes sociales, supone un cambio radical para un presidente que ha intentado repetidamente coaccionar a Europa con respecto a Groenlandia. Se produjo tras una reunión con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte, en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

Sin embargo, Trump no detalló los parámetros del llamado «marco» y no quedó claro qué implica el acuerdo, sobre todo porque Dinamarca descartó el miércoles las negociaciones sobre la cesión de la isla semiautónoma a Estados Unidos.

“Hemos creado el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica”, publicó Trump. “Esta solución, si se lleva a cabo, será excelente para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN. Basándome en este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban previstos para entrar en vigor el 1 de febrero”.

Las acciones estadounidenses se dispararon ante la noticia de que no se aplicarían los aranceles, y el S&P 500 (1,15 %) y el Nasdaq 100 (1,36 %) alcanzaron máximos en la sesión. Los bonos del Tesoro ampliaron sus ganancias y el índice Bloomberg Dollar subió hasta alcanzar su máximo diario.

La preocupación generada días atrás, que empujó los rendimientos a su nivel más alto en meses, era que una nueva guerra comercial llevara a los extranjeros a deshacerse de la deuda estadounidense. La caída de los bonos japoneses fue otro factor que provocó las bajadas.

Estos acontecimientos fueron una bendición para los operadores que habían estado utilizando futuros para realizar apuestas alcistas en las dos sesiones anteriores, a medida que subían los rendimientos a 10 años, posiciones que en ese momento iban claramente en contra de la tendencia. Esos dos días se caracterizaron por una oleada de demanda a través de operaciones en bloque con futuros. En total, entre el viernes y el martes, surgió una posición larga equivalente a aproximadamente 12,5 millones de dólares por punto básico de riesgo en múltiples operaciones.

La negociación de muchos de estos contratos es anónima, lo que dificulta la identificación de las empresas implicadas y los beneficiarios exactos de las apuestas.

La incertidumbre sobre el “acuerdo”

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, acogió con satisfacción los últimos acontecimientos y declaró el miércoles en una entrevista con la cadena local DR que “el día termina mejor de lo que empezó”. Sin embargo, Rasmussen añadió que es obvio que Trump no ha renunciado a su ambición de hacerse con el control de Groenlandia, que sigue siendo “una línea roja para el Reino de Dinamarca”.

Trump dijo a los periodistas tras su publicación que revelaría los detalles del acuerdo en breve. Se negó a responder cuando se le preguntó si este otorgaba a Estados Unidos la propiedad de Groenlandia, afirmando que “es un acuerdo a largo plazo. Es el acuerdo definitivo a largo plazo, y creo que coloca a todos en una posición realmente buena”. Afirmó que tendría una duración “infinita”.

En una entrevista con la CNBC, Trump dijo que no había hablado directamente con los funcionarios de Dinamarca sobre sus «conceptos de un plan» para Groenlandia, pero añadió que suponía que Rutte había informado a los líderes de ese país. También dijo que Estados Unidos estaría “involucrado” en los derechos mineros de Groenlandia, sin dar más detalles.

El presidente estadounidense afirmó que habría más conversaciones sobre el sistema de defensa antimisiles Golden Dome, al que se refirió para justificar su interés por Groenlandia. El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y “varias otras personas” se encargarán de las negociaciones, añadió Trump en su publicación.

“Las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos seguirán adelante con el objetivo de garantizar que Rusia y China nunca ganen terreno, ni económica ni militarmente, en Groenlandia”, afirmó un portavoz de la OTAN en un comunicado tras la reunión entre Trump y Rutte, añadiendo que las conversaciones “se centrarán en garantizar la seguridad del Ártico mediante los esfuerzos colectivos de los aliados, especialmente los siete aliados árticos”.

Pánico en el mercado

La política arriesgada de Trump con respecto a Groenlandia desencadenó una crisis diplomática con Europa y asustó a los mercados financieros. Un día antes, las acciones y el dólar cayeron antes de que el presidente diera marcha atrás.

El Parlamento Europeo congeló la ratificación del acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos en respuesta a las crecientes amenazas de Trump. El sábado, Trump dijo que impondría aranceles del 10 % a los productos de ocho países europeos el 1 de febrero, a menos que se llegara a un acuerdo para la compra de Groenlandia, y que la tasa aumentaría al 25 % el 1 de junio si no se llegaba a un acuerdo para entonces.

Aunque la crisis de Groenlandia puede haberse calmado por ahora, el famoso y voluble presidente podría volver a desencadenar tensiones en el futuro.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, animó a los aliados de Estados Unidos, enfurecidos por las amenazas de Trump, a “relajarse” y “respirar hondo”, evitando represalias. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, presagió la retirada durante un panel en Davos, diciendo a los líderes mundiales y titanes empresariales allí reunidos que la situación “iba a terminar de manera razonable”.

