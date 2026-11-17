El primer acuerdo habla de la extensión del proyecto conjunto con el Fondo Verde para el Clima y CAF para hacer llegar tecnología y conocimiento a pequeños productores agropecuarios. Este proyecto se implementaría en alianza con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, anunció tres acuerdos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Dicha conversación con el banco se dio en Nueva York, en el contexto de la Milagro Week.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Le puede interesar: IVA a la canasta familiar: ¿por qué era tan polémico en la ley de ajuste fiscal?

Ahora bien, el Fondo Verde para el Clima (o GCF por sus siglas en inglés) es un fondo mundial creado para abordar la crisis climática a través de la financiación para la acción climática en países en desarrollo y fortalecimiento de instituciones.

En octubre de 2026, por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima destinó COP 145.000 millones para proteger fuentes de agua en Bogotá y Cundinamarca.

Por otro lado, el segundo acuerdo es el respaldo de CAF al modelo de innovación financiera diseñado por el ministerio de Agricultura que consiste en implementar la línea de crédito de integración industrial bursátil que se llevará en los próximos días a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Dicha comisión es el órgano colombiano encargado de coordinar y regular el uso de recursos financieros destinados al sector agropecuario y rural.

La idea de este acuerdo es “bancarizar a los pequeños productores” a través de anticipos con recursos impulsados por la CAF y la banca de primer piso.

El modelo de innovación financiera será implementado a modo de piloto, primero, en el sector palmicultor en más de 150.000 hectáreas que trabajan pequeños productores en las regiones de Magdalena Medio, sur de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y Tumaco.

Por último, el tercer acuerdo consiste en donaciones para los pueblos palafitos en Ciénaga, Magdalena, estas donaciones estarán destinadas a lanchas y mecanización de actividad pesquera.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.