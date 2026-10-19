MinAgricultura y Grupo Éxito buscan reducir intermediarios en la venta de alimentos

Para el ministro Indalecio Dangond, es importante que se acerquen los productores con los compradores de gran escala, ya que esto puede mejorar la rentabilidad del campo colombiano.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció que consolidó una alianza con el Grupo Éxito para fortalecer los canales de comercialización de los pequeños y medianos productores agropecuarios. También se buscará reducir las barreras que implica la intermediación y facilita la vinculación de estos con las grandes plataformas comerciales.

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“Yo estoy altamente agradecido con su presencia. La idea es que facilitemos esos canales de comercialización con pequeños y medianos productores o proveedores de alimentos. De aquí en adelante, los negocios serán más rentables”, señaló el ministro.

Se estima que esta alianza puede implicar una oportunidad comercial para los mencionados productores de hasta COP 1,2 billones anuales.

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A esta estrategia se suma la Línea de Crédito de Integración Agrocomercial, el cual es un mecanismo que le apunta a facilitar que grandes plataformas de comercialización de alimentos, como el Grupo Éxito, puedan entregar anticipos a los productores por las cosechas futuras, a cambio de que estos se comprometan a venderles.

“Este instrumento busca contribuir al acceso a recursos para el desarrollo de la actividad productiva y facilitar la articulación entre la producción agropecuaria y la demanda comercial”, concluyó el ministerio.

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