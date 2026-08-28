Minhacienda anunció recorte de COP 21,9 billones en 2026 y presentación de ley fiscal

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En el cierre de la Convención Bancaria, en Cartagena, Miguel Gómez, ministro de Hacienda, presentó el plan de ajuste fiscal que implementará el Gobierno. El sábado, en Barranquilla, la cartera presentará al gabinete un plan para recortar el gasto en COP 21,9 billones y en las próximas semanas radicará una ley fiscal para reducir el gasto.

Además, el ministró anunció que este año se destinarán COP 4 billones del presupuesto para ayudas económicas para los damnificados por el terremoto.

¿Por qué necesitamos ajuste fiscal?

El proyecto de Presupuesto General de la Nación que se radicó el jueves sorprendió: el mercado esperaba un recorte frente a la primera versión del Gobierno Petro, pero en realidad hubo incremento de COP 59,2 billones en el gasto.

La cartera defendió que no se pueden comparar los dos presupuestos porque en el del Gobierno Petro había partidas mal calculadas u omitidas. Según Minhacienda, faltaban COP 6,5 billones para el pago de pensiones, COP 2 billones para el sistema de salud, COP 4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, COP 0,7 billones para universidades públicas y COP 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

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Gómez aseguró que se deben tomar medidas urgentes para no caer “en el abismo” y que el Gobierno hará el ajuste fiscal.

“En el balance primario del Gobierno Nacional Central, estamos en niveles insostenibles, imposibles de financiar y que hacen supremamente difícil que la economía pueda operar normalmente. Si no hacemos nada, llegaría al 82 % al finalizar el Gobierno, antes de eso tendríamos una crisis de pagos de proporciones monumentales”, aseguró.

Tras la pandemia el gasto público se desvió de la tendencia y nunca volvió a la senda, explicó el ministro. Básicamente, Colombia está gastando más de lo que recibe.

Al mismo tiempo, el nivel de inversión cayó a niveles que no se veían, según Gómez, desde 1975. Para aumentar la inversión, pidió apoyo del sector privado.

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El ajuste fiscal

“No cayó bien la cifra del Presupuesto General de la Nación porque a la gente no le gusta que le digan la verdad”, dijo.

Gómez anunció que el Ministerio de Hacienda presentará al consejo de ministros el sábado en Barranquilla el plan para reducir el gasto público de COP 21,9 billones, 1,1 % del PIB.

El ministro dijo que el gasto debe bajar. “Todavía podemos adelgazar el Estado y adelgazando el Estado podemos generar capacidad para crecer y prosperar”, aseguró.

Esta administración dijo que buscará reformas centradas en el gasto y que es necesario que el país debata sí realmente es necesario atar todos los gastos a la Constitución.

Si este año no hay ajuste, el déficit primario quedaría en 4,4 % del PIB y el déficit total en 8,2 % del PIB, según el ministro.

Además del recorte de gasto, habrá una ley fiscal que, aseguró, no es una tributaria: “El énfasis de la ley es la reducción de gastos no el aumento de impuestos”. Se radicará en las próximas semanas. Con este ajuste, las cifras quedarán en 3,3 % y 7,2 % respectivamente.

Esta iniciativa buscaría un recorte estructural en el gasto estatal de unos COP 45 billones, que equivalen a cerca de 2,2 % del PIB (ajuste que se vería en 2027). Esto permitiría que el déficit no llegue el próximo año a 9,4 % del PIB, sino que se ubique en 7,2 %.

Gómez anunció que tras la revisión del presupuesto, se destinarán este año COP 4 billones para llevar ayudas económicas a los damnificados por el terremoto.

Los mensajes de Asobancaria

En el cierre del Congreso, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, destacó las acciones que activaron los bancos para enfrentar la emergencia por el terremoto.

El jueves, Malagón había anunciado periodos de gracia de hasta un año para las personas afectadas, durante ese periodo, los intereses no se acumularán. El programa de alivios, dijo la cabeza del gremio, supera un aporte de COP 1,1 billones. Además, agregó que en el evento que se realizó en la noche del 27 de agosto, se recaudaron más de COP 1.000 millones para apoyar la reconstrucción.

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