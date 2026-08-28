“El primer paso es revelar la verdad”: vicepresidente Restrepo defendió el presupuesto 2027

Vicepresidente José Manuel Restrepo en la Convención Bancaria. Foto: Asobancaria

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El monto del presupuesto, radicado el jueves por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, sorprendió a los analistas: COP 634,9 billones, un aumento de COP 59,2 billones frente a la primera versión que había presentado la administración de Gustavo Petro.

Lea también: Las cuentas del Presupuesto del gobierno De la EspriellaEste viernes, desde la Convención Bancaria, que se realiza en Cartagena, el vicepresidente José Manuel Restrepo defendió el proyecto: aseguró que las cuentas presentadas buscan “revelar la verdad” sobre las necesidades de gasto del Estado.Frente al monto del presupuesto de 2026 (COP 555,8 billones), el de 2027 presenta un incremento del 14,2 %. Por rubros, el gasto de funcionamiento (COP 392,5 billones) tiene un incremento del 7,3 % y el servicio de la deuda (COP 155,4 billones) se dispara 54,7 %, impulsado principalmente por el crecimiento del 37 % en los intereses. En contraste, la inversión (COP 86,9 billones) cae 2,8 %.

Restrepo anticipó que Miguel Gómez, ministro de Hacienda, presentará este viernes en la Convención Bancaria el plan de ajuste fiscal.

El vicepresidente sostiene que hay gastos que el Gobierno de Gustavo Petro no incluyó adecuadamente en la primera versión del presupuesto, que se radicó en el Congreso en julio. “Desafortunadamente la irresponsabilidad fiscal del Gobierno anterior llevó a que no se incluyeran en el presupuesto nacional los gastos de pensiones, salud, salarios de los funcionarios públicos, el componente de costos e intereses de la deuda pública, ni siquiera los recursos que se tenían contemplados para las universidades oficiales o estatales”, dijo.

El jueves, Hacienda dijo que en el presupuesto que radicó Petro faltaban COP 6,5 billones para el pago de pensiones, COP 2 billones para el sistema de salud, COP 4,5 billones para salarios de funcionarios públicos, COP 0,7 billones para universidades públicas y COP 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

El vicepresidente defendió que la nueva versión del presupuesto “sincera” las cuentas fiscales y hace parte del proceso para recuperar la confianza y así atraer inversión extranjera y local, como parte de una estrategia para impulsar el crecimiento económico.

Por otro lado, Restrepo afirmó que el sistema financiero será el “motor” del crecimiento del país.

“El compromiso de venir aquí a reunirnos es para ahondar en la tarea que viene desarrollando el sistema financiero de disminución de tasas de interés para contribuir a que los sectores afectados por el terremoto puedan salir adelante en este proceso de reconstrucción y de reactivación económica”, aseguró Restrepo.

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En su intervención insistió en que el Gobierno De la Espriella reactivará el sector minero energético e impulsará las concesiones y la agroindustria.

Para impulsar el sector energético, que podría ser motor de exportaciones y una plataforma de negocios, Restrepo aseguró que acelerará proyectos que hoy están estancados por demoras en los trámites.

“Colombia tiene que liberar el potencial como país, para que de aquí a 2030 demostremos que sí es posible generar más inversión”, aseguró.

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