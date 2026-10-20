MinHacienda firma nuevo crédito externo para financiar el presupuesto de 2026

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El Ministerio de Hacienda anunció la firma de un contrato de crédito externo por 200 millones de euros con el banco de desarrollo alemán KfW. Según la cartera, los recursos se destinarán a financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026 y a atender otras necesidades de financiación previstas para este año.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que estos recursos representan un respaldo del gobierno alemán a los esfuerzos que está haciendo Colombia para diversificar sus fuentes de financiamiento externas, además de proveer el acceso a tasas competitivas y plazos largos.
Los dineros, que serán desembolsados durante el cuarto trimestre del presente año, estarán vinculados al desarrollo de políticas y reformas de cara al cambio climático, especialmente en sectores estratégicos como el medio ambiente, la energía y el transporte.
“Esta financiación también acompaña la implementación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que reúne los compromisos asumidos por Colombia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer su capacidad de adaptación al cambio climático”, concluyó la cartera.
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