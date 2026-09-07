“Hay armonía entre Gobierno y Legislativo”: mininterior sobre reunión para Presupuesto 2027

Foto de presentación del presupuesto en las comisiones económicas. Foto: Prensa S

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Este lunes se realizó una reunión entre los presidentes de las comisiones económicas del Congreso, los coordinadores ponentes del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 y funcionarios del Gobierno. A la sesión asistieron Miguel Gómez, ministro de Hacienda, y Rodrigo Lara, ministro del Interior.

Las comisiones económicas del Congreso tienen hasta el 15 de septiembre para aprobar el monto del presupuesto. El Gobierno radicó el pasado 27 de agosto un proyecto por COP 634,9 billones, COP 59,2 billones más que la primera versión del proyecto que había presentado la administración de Gustavo Petro.

La discusión del presupuesto está acompañada de un plan de ajuste fiscal. El Gobierno anunció un recorte y aplazamiento de gasto por COP 21,9 billones para este año y una ley fiscal que llegará al Congreso a finales de este mes y buscaría reducir estructuralmente el gasto en unos COP 45 billones.

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Después de la reunión de este lunes, Rodrigo Lara, ministro del Interior, dijo que todo el debate del presupuesto y las solicitudes de los congresistas para la inversión en sus regiones se harán de manera transparente y “sobre la mesa”.

Lara aseguró que hay un diálogo “serio y constructivo” sobre los problemas del país, las necesidades de los colombianos y la situación fiscal. “Es importante que los mercados y los tenedores de bonos sepan que entre Gobierno y Legislativo hay armonía. Que hay un esquema Gobierno-oposición muy claro. Que el bloque de Gobierno es el mayoritario”, afirmó.

El Congreso tendrá un papel clave más allá del presupuesto: en las cuentas del Gobierno, sin ley fiscal que permita ajustar el gasto, el déficit fiscal llegaría a 9,4 % en 2027.

“Muy buena reunión entre Minhacienda y las comisiones económicas en la discusión del Presupuesto General de la Nación. Necesaria y mejora la comunicación. Los retos son enormes. Las necesidades son muchas y los recursos pocos. Hay que rodear al gobierno en estos problemas”, dijo el senador Carlos Meisel (Centro Democrático).

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, aseguró que el país cuenta con los recursos para atender en el corto plazo la emergencia por el terremoto. Sin embargo, aclaró que todavía están determinando cuál será el costo total de la reconstrucción, pues hasta ahora hay distintas proyecciones. “El presupuesto no se va a hacer en un año sino en varios años, por lo tanto no será objeto de un solo presupuesto”, dijo el jefe de la cartera.

El pasado martes, el Ministerio de Hacienda hizo la presentación oficial del presupuesto ante las comisiones económicas. En esa sesión también intervino el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación.

El miércoles, cuando las comisiones económicas estaban listas para avanzar en el debate, los congresistas decidieron suspender la sesión en medio de críticas por la ausencia de funcionarios clave.

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