¿Por qué aumentó el monto del presupuesto 2027? Estas son las claves para entender el debate

Debate del presupuesto en las comisiones económicas conjuntas. Foto: Prensa S

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El pasado jueves, el Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó en el Congreso una nueva versión del Presupuesto General de la Nación para 2027. Este documento muestra las proyecciones de ingresos y gastos para el siguiente año, básicamente: cuánta plata tiene el país y cómo se va a gastar.

La segunda versión del presupuesto contempla gastos por COP 634,9 billones, COP 59,2 billones más que la propuesta que dejó el Gobierno Petro. El monto y la distribución de los recursos han generado un debate sobre la situación fiscal del país.

Este martes, Miguel Gómez, ministro de Hacienda, presentó el presupuesto ante las comisiones económicas conjuntas (Terceras y Cuartas de Cámara y Senado). “Sin entender el contexto en el que nos encontramos va a ser muy difícil que ustedes puedan deducir cuál es la estrategia que tiene el Gobierno y por qué estamos presentando un presupuesto así de austero”, dijo. Lo siguiente fue una carcajada de los congresistas.

Pese a la reacción del Congreso, el jefe de la cartera defendió que el presupuesto será el primer paso para frenar la tendencia de los últimos años de aumentar el gasto sin tener ingresos que lo respalden. Si no se hace ningún ajuste, dijo Gómez, el nivel de la deuda pública sería insostenible y el país entraría en un escenario de crisis de pago, que implicaría devaluación de la moneda, freno del crecimiento económico y, al final, una recesión.

En este artículo le explicamos los puntos clave de la discusión.

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¿Por qué el Presupuesto General de la Nación 2027 se radicó dos veces?

El pasado 11 de agosto el Congreso devolvió el proyecto de presupuesto que había radicado la administración de Gustavo Petro el 29 de julio. Esa primera versión incluía gastos por COP 575,7 billones. El principal “pero” a la propuesta fue el hueco por COP 30,2 billones que debía financiarse con nuevos ingresos, incluyendo una reforma tributaria.

El ministro de Hacienda afirmó que esa versión era una “chambonada” y defendió que el nuevo Gobierno presentaría un proyecto más sensato. La nueva versión fue radicada el pasado jueves y sorprendió a los analistas y al mercado por el aumentó de COP 59,2 billones frente a la propuesta de Petro.

“Es una sorpresa. Realmente hemos oído hablar al ministro de Hacienda de un ajuste, lo cual implicaba que el mercado esperaba una reducción del monto de presupuesto, pero por el contrario vemos que incrementó”, dijo ese día César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

Aunque el nuevo monto sorprendió, los analistas han asegurado que es más realista que la radicada por el Gobierno Petro. El Ministerio de Hacienda sostiene que el proyecto “sincera” las cuentas y que las dos versiones no pueden compararse directamente porque en el proyecto anterior había obligaciones que estaban mal calculadas o que no se habían incorporado de manera suficiente.

“No cayó bien la cifra del Presupuesto General de la Nación porque a la gente no le gusta que le digan la verdad”, dijo el ministro Gómez en la Convención Bancaria, que se realizó en Cartagena entre el 26 y 28 de agosto.

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¿Por qué aumentó el monto del presupuesto?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella sostiene que el aumento no se debe a que esta administración quiera gastar más sino a que, en palabras sencillas, la primera versión estaba mal hecha y no incluía plata que sí o sí se necesita. “El presupuesto estaba desfinanciado. Lo que estamos haciendo es poner sobre la mesa lo que otros pusieron debajo del tapete”, aseguró ante las comisiones económicas.

La principal explicación está en el servicio de la deuda, que aumentó COP 37,4 billones. El Ministerio de Hacienda explicó que esta suma se deriva de la estrategia de manejo de deuda del Gobierno Petro, que acumuló vencimientos de deuda de corto plazo con tasas elevadas que no se incluyeron en las cuentas. Gómez les propuso a los congresistas una sesión en la que se explique, con todos los detalles, qué está pasando con la deuda.

Además, según Hacienda, faltaban:

COP 6,5 billones para el pago de pensiones

COP 2 billones para el sistema de salud

COP 4,5 billones para salarios de funcionarios públicos

COP 0,7 billones para universidades públicas

COP 9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles

En el debate de este martes en las comisiones económicas hubo varios cuestionamientos al proyecto radicado y se solicitaron soportes de aquellos rubros que, según el nuevo Gobierno, no incluyó la anterior administración. Congresistas del Pacto Histórico también cuestionaron la baja en la inversión y pidieron claridad respecto a cómo se va a financiar la reconstrucción tras el terremoto.

Sobre esto último, Gómez explicó que todavía no hay una cifra definitiva de las pérdidas económicas, considerando que inicialmente se habló de COP 30 billones, pero esta semana el Banco Mundial se refirió a una cifra menor, de COP 19 billones. También dijo que se está estructurando el “Fondo Milagro” y que una vez esté listo, el Gobierno presentará su plan con todos los detalles.

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¿Cómo se divide el presupuesto?

El presupuesto, por COP 634,9 billones, representa un incremento del 14,2 % frente al vigente para 2026. Por rubros, el gasto de funcionamiento (COP 392,5 billones) tiene un incremento del 7,3 % y el servicio de la deuda (COP 155,4 billones) se dispara 54,7 %, impulsado principalmente por el crecimiento del 37,3 % en los intereses. En contraste, la inversión (COP 86,9 billones) cae 2,8 %.

En esta gráfica puede ver cómo se compara el presupuesto con el de 2026 y con la primera versión que radicó Petro:

¿De dónde saldrá la plata para financiarlo?

Esta es la pregunta del millón. De acuerdo con los cálculos recogidos en los anexos del presupuesto y con los análisis consultados por El Espectador, se acudiría a más deuda. Este es uno de los temas que más preocupan del presupuesto.

Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, explicó que al incluir amortizaciones de deuda y otras operaciones de caja, las necesidades totales de financiamiento llegarían a unos COP 266,3 billones.

Como señaló Sebastián Correa, experto en derecho tributario y socio de Serrano Martínez CMA, se estima que para financiar el presupuesto se acudiría a deuda interna (COP 150,9 billones mediante subastas y colocaciones de Títulos de Tesorería), deuda externa (COP 87,7 billones con multilaterales y mercados internacionales) y utilidades de empresas del Estado como Ecopetrol (COP 20,7 billones).

¿Qué propone el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

La noticia del presupuesto vino acompañada de la promesa de un ajuste fiscal. El ministro Gómez anunció la semana pasada que habrá un recorte de gasto por COP 21,9 billones este año. Las cuentas del Gobierno indican que con ese ajuste el déficit fiscal (que es la diferencia entre ingresos y gastos) bajaría de un 8,2 % del PIB a 7,2 %. El déficit primario (sin los intereses de la deuda pública) bajaría de 4,4 % a 3,3 %.

Además, el Ministerio de Hacienda anunció una ley de rescate económico que, según el ministro, no será una reforma tributaria, pues estará enfocada en reducir el gasto. La iniciativa, que se radicará a finales de septiembre, buscará un recorte estructural de unos COP 45 billones, equivalentes a cerca de 2,2 % del PIB, que se reflejaría en 2027. El objetivo es que el déficit fiscal del próximo año baje de 9,4 % del PIB (en el escenario sin ajuste) a 7,2 %. El déficit primario pasaría de 4,5 % a 2,3 %.

Con la ley de rescate económico, aseguró el ministro, a finales de 2030 el balance primario estará en 0,4 % del PIB y la deuda neta se estabilizará en 64,8 % del PIB.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, dijo este martes que “el sinceramiento del desequilibrio existente en las finanzas públicas” es un paso en la dirección correcta, pero que aun con la racionalización del gasto planteada para 2027, las finanzas públicas seguirán por fuera de la senda requerida para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública.

“La estabilidad macroeconómica solo estará garantizada si el proceso de ajuste fiscal continúa y se profundiza durante varios años. En estas circunstancias será útil que el Gobierno elabore un nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo o un documento equivalente que haga explícitas las bases cuantitativas y las metas del mencionado proceso de ajuste”, aseguró el gerente. Gómez reconoció que, efectivamente, se necesita una actualización.

¿Cómo reaccionaron los mercados?

En la sesión de este martes, varios congresistas advirtieron que los mercados han reaccionado con nerviosismo ante la radicación del presupuesto.

Un informe de Investigaciones Económicas de Bancolombia advierte que la publicación del presupuesto generó una “desvalorización” de los activos locales. Con corte al lunes, hubo un aumento promedio de 25 puntos básicos en los rendimientos de los TES y un incremento de los CDS a 10 años hasta de 240 puntos básicos. Este centro de análisis considera que el debate del presupuesto y de la ley fiscal serán uno de los determinantes para la tasa de cambio y para los TES.

Juan David Velasco, socio del área de Impuestos de Baker McKenzie Colombia, dijo a este diario que los mercados esperan un recorte del gasto corriente de la Nación, acompañado de medidas que fortalezcan el financiamiento, especialmente mediante un aumento de los ingresos corrientes vía impuestos.

¿Qué sigue en el debate del presupuesto?

Las comisiones económicas tienen hasta el 15 de septiembre para evaluar y votar el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027. Después, esas células legislativas tendrán hasta el 25 de septiembre para votar el articulado. Una vez termine esta etapa, el proyecto pasará a las plenarias de Senado y Cámara.

El Congreso tendrá hasta el 20 de octubre para aprobar por completo el proyecto. Si el Legislativo no lo aprueba, el Gobierno lo decretará tal como fue radicado.

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