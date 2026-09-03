Comisiones económicas no debatieron el presupuesto: el tiempo empieza a ser clave

Comisiones económicas en debate sobre el presupuesto 2027. Foto: Congreso

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El 25 de septiembre es la fecha límite de las comisiones económicas del Congreso (terceras y cuartas) para aprobar el Presupuesto General de la Nación del próximo año. Así las cosas, a esas corporaciones les queda menos de un mes para abordar y tramitar una iniciativa que busca millonarios recursos de funcionamiento e inversión. Aunque se esperaba un avance esta semana, la sesión planeada para dicho efecto terminó sin avances y fue levantada.

El debate no fluyó debido a las críticas de legisladores de oposición y oficialismo ante la ausencia de varios ministros, quienes habían sido citados para explicar los alcances de las cifras del proyecto. “Tenemos que explicarle con profundo respeto al gobierno que para defender estos temas presupuestales no podemos interactuar con delegados”, cuestionó el senador Carlos Meisel.

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El dardo del congresista sobre los delegados obedeció a que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, no asistió y envió en su representación al viceministro general, Andrés Ricardo Quevedo. A esto se sumó que el director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, tampoco hizo presencia y delegó a su subdirectora, Marta Cecilia García.

Según el presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara, Alex Bermúdez, no hay comunicación entre el Congreso y el Gobierno, situación de la que responsabilizó a estos últimos. La jornada continuó con pronunciamientos de este corte, a los que se sumaron los congresistas de la oposición, y al final se levantó la sesión y no será convocada sino hasta la próxima semana.

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En cuanto a la ausencia de los ministros que desató la polémica, el ministro Gómez, al igual que su colega de Educación, Viviane Morales, argumentaron que no lograron asistir por un compromiso en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). El director de Planeación habló de compromisos previos y el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió que a esa hora estaba en un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, por el tema de la atención al terremoto.

Cabe anotar que el ministro de Hacienda estuvo en el Congreso el martes y desde allí aseguró que “sin entender el contexto en el que nos encontramos va a ser muy difícil que ustedes puedan deducir cuál es la estrategia que tiene el Gobierno y por qué estamos presentando un presupuesto así de austero”, La frase generó risas en el recinto debido al monto del proyecto.

Gómez se defendió señalando que este presupuesto será el primer paso para frenar la tendencia de los últimos años de aumentar el gasto sin tener ingresos que lo respalden. Si no se hace ningún ajuste, dijo, el nivel de la deuda pública sería insostenible y el país entraría en un escenario de crisis de pago, que implicaría devaluación de la moneda, freno del crecimiento económico y una posible recesión.

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