Ministerio de Vivienda alerta sobre la estafa conocida como ‘Mi Vivienda Móvil’

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El Ministerio de Vivienda informó recientemente que personas inescrupulosas se están haciendo pasar por funcionarios de la cartera para ofrecer un supuesto programa llamado ‘Mi Vivienda Móvil’.
A las víctimas les piden dinero a cambio de recibir, supuestamente, apoyo en trámites, servicios y beneficios de vivienda.
La cartera detalló que el denominado programa ‘Mi Vivienda Móvil’ no existe y que cualquier tipo de trámite o beneficio que se gestione con la cartera se debe hacer mediante los canales oficiales institucionales. Estos tampoco requieren intermediarios ni pagos.
“Invitamos a la ciudadanía a verificar cualquier información sobre nuestros programas y servicios a través de los canales oficiales del Ministerio:
Página web: www.minvivienda.gov.co”, detalló.
Tenga en cuenta que este tipo de estafas han venido ganando protagonismo en el país. La recomendación es no entregar dinero ni información personal a terceros. Verifique siempre la información para no caer en las trampas de los delincuentes.
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