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Ministerio de Vivienda alerta sobre la estafa conocida como ‘Mi Vivienda Móvil’

Delincuentes están suplantando la identidad del ministerio para ofrecer supuestos trámites y beneficios de vivienda. 

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Redacción Economía
15 de septiembre de 2026 – 11:41 a. m.
Estas son las principales estafas en línea: ¿cómo evitar ser engañado?
El ministerio recomienda no entregar dinero ni datos personales a terceros.
Foto: pexels

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El Ministerio de Vivienda informó recientemente que personas inescrupulosas se están haciendo pasar por  funcionarios de la cartera para ofrecer un supuesto programa llamado ‘Mi Vivienda Móvil’.

A las víctimas les piden dinero a cambio de recibir, supuestamente, apoyo en trámites, servicios y beneficios de vivienda. 

La cartera detalló que el denominado programa ‘Mi Vivienda Móvil’ no existe y que cualquier tipo de trámite o beneficio que se gestione con la cartera se debe hacer mediante los canales oficiales institucionales. Estos tampoco requieren intermediarios ni pagos. 

“Invitamos a la ciudadanía a verificar cualquier información sobre nuestros programas y servicios a través de los canales oficiales del Ministerio:

Página web: www.minvivienda.gov.co”, detalló. 

Tenga en cuenta que este tipo de estafas han venido ganando protagonismo en el país. La recomendación es no entregar dinero ni información personal a terceros. Verifique siempre la información para no caer en las trampas de los delincuentes.

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Por Redacción Economía

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