Ministerio de Vivienda alerta sobre la estafa conocida como ‘Mi Vivienda Móvil’

El ministerio recomienda no entregar dinero ni datos personales a terceros. Foto: pexels

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El Ministerio de Vivienda informó recientemente que personas inescrupulosas se están haciendo pasar por funcionarios de la cartera para ofrecer un supuesto programa llamado ‘Mi Vivienda Móvil’.

A las víctimas les piden dinero a cambio de recibir, supuestamente, apoyo en trámites, servicios y beneficios de vivienda.

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La cartera detalló que el denominado programa ‘Mi Vivienda Móvil’ no existe y que cualquier tipo de trámite o beneficio que se gestione con la cartera se debe hacer mediante los canales oficiales institucionales. Estos tampoco…