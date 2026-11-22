Bajo el criterio de la cartera, Petro incitó a la violencia al escribir en su cuenta: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”. Ese mensaje fue publicado el pasado 21 de noviembre, a las 10:27 de la mañana.

La carta fue enviada hoy, 22 de noviembre, al Equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X.

El Ministerio de las TIC le solicitó a la red social X suspender la cuenta del expresidente Gustavo Petro (@petrogustavo) por, supuestamente, incitar a la violencia.

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La publicación, que ha sido fijada por el expresidente en su cuenta, está acompañada por un video en el que insiste en la “ilegitimidad” del gobierno de De la Espriella y cuestiona los operativos en los que, señala, han muerto inocentes.

El ministerio recordó que el Consejo de Estado ya le ha ordenado a Petro el retiro de publicaciones en su cuenta de X en las que se ha hecho alusión a la existencia de un fraude electoral o conductas punibles atribuibles al Registrador Nacional de Estado Civil.

“Esa red social no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando las instituciones del Estado colombiano.La Red Social X tiene políticas claras sobre la incitación de la violencia y sobre el contenido violento, tal como lo hace la publicación de Gustavo Petro al hacer un llamado a intensificar la presión colectiva y alentar a que se actúe en las calles y de inmediato”, detalla, al pedir que se tenga en cuenta el número de seguidores que tiene perfil del expresidente,así como su inclusión en la lista OFAC.

¿Incitación a la violencia o libertad de expresión?

En su cuenta de X, el exmandatario ha señalado que no acepta ningún fallo que vaya en contra de su convicción y conciencia.

“En Colombia hubo un fraude electoral y le corresponde a la justicia investigarlo y no evadir la investigación. Las pruebas están presentadas, desde hace tiempo”, dice.

“La simple confesión de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, de que si no es por él Abelardo no sería presidente, es prueba fehaciente del fraude electoral en Colombia. En mi patria no decidió su pueblo sino el presidente extranjero Donald Trump”, concluyó.

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