Mintrabajo adelanta inspección en el Canal RCN

la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo, Sandra Milena Muñoz, visitó las instalaciones de Canal RCN. Foto: Archivo Particular

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Este miércoles, la viceministra de Trabajo, Sandra Milena Muñoz, junto a su equipo, realiza una visita de inspección, vigilancia y control en las instalaciones del Canal RCN.

Este es el tercer medio que ha sido objeto de inspección en los últimos días (también se han visitado las instalaciones de RTVC y Canal Caracol), en el marco del plan nacional de inspección a medios de comunicación.

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El objetivo de estas visitas es prevenir y atender casos de acoso laboral y sexual, permitiendo a los trabajadores entablar denuncias mediante mecanismos anónimos, así como de brindar información y establecer mecanismos que impidan o mitiguen este tipo de abusos.

Fruto de estas inspecciones, recientemente se emitió una medida preventiva en contra de Caracol Televisión, la cual tiene nueve órdenes que se desagregan en dos bloques. El primero es sobre las víctimas y testigos que han denunciado presuntos casos de acoso sexual y laboral, las cuales, señala la viceministra, no se han tramitado de forma adecuada ni se han remitido a las autoridades competentes, como la Fiscalía (para el primero de estos casos).

“De lo que observaron nuestros inspectores, se vio la necesidad de emitir esta medida preventiva para proteger derechos fundamentales que estuvieran en riesgo. Unas medidas que van dirigidas a las víctimas con acompañamiento y asesoría jurídica, psicológica y psicosocial. Además, políticas de no revictimización y reparación simbólica”, señaló Muñoz.

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El segundo bloque de medidas tiene que ver con políticas, protocolos y rutas que Caracol Televisión deberá adoptar. También la realización de una investigación interna y externa para reconstruir la trazabilidad de los hechos que han denunciado las víctimas.

“Estamos ayudando a las empresas a mejorar sus protocolos, políticas y rutas. Seguiremos inspeccionando, porque para nosotros, como Ministerio de Trabajo, la consigna es cero tolerancia al acoso laboral y sexual”, concluyó.

De momento no se han comunicado las eventuales medidas que, producto de las inspecciones, se adelanten también contra RTVC y Canal RCN.

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