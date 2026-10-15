Mintrabajo explora modernizar sus trámites con el apoyo del CAF

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Recientemente la ministra de Trabajo, Natalia López, se reunió con representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El objetivo: explorar rutas de cooperación en transformación digital, inteligencia artificial, y modernización del sector.
Con esto se pretende optimizar y agilizar los trámites, así como fortalecer los servicios que se brindan a la ciudadanía.
López estuvo acompañada de sus viceministras, mientras que en representación del CAF estuvo Rodrigo Peñailillo, representante del organismo en Colombia; Rocío Casas, ejecutiva sénior de la Oficina Colombia, y Juan Nicolás Cristo, consultor.
La reunión también fue aprovechada para abordar iniciativas que impulsan la formalización laboral, la formación para el empleo y la protección de los derechos laborales.
“Queremos un Ministerio del Trabajo que les haga más fácil la vida a los colombianos, que responda oportunamente y aproveche la tecnología para acercar sus servicios a quienes más los necesitan. La modernización institucional debe traducirse en soluciones concretas para las personas y en una gestión pública más eficiente y humana”,señaló la ministra Natalia López Fuentes.
La cartera laboral resaltó la misionalidad del CAF como una institución financiera multilateral que impulsa el desarrollo de América Latina y el Caribe mediante financiamiento, asistencia técnica y conocimiento especializado.
“Para Colombia, este acercamiento representa una oportunidad de aprovechar experiencias internacionales y explorar mecanismos de cooperación que contribuyan a mejorar los servicios públicos y fortalecer las capacidades institucionales”, concluyó la cartera.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.