Mintrabajo presentó informe de hallazgos a Supertiendas Olímpica

Desde el mes de julio, y sin previo aviso, el ministerio de Trabajo ha realizado 99 inspecciones a las instalaciones de Supertiendas Olímpica. En las mismas se pudo comprobar una serie de irregularidades en materia laboral.

Este martes, el ministro Antonio Sanguino, acompañado de asesores del despacho, presidió una mesa de diálogo a la que asistieron los directivos de Supertiendas Olímpica. A estos últimos se les entregó un informe con los hallazgos.

La cartera precisó que el objetivo de estas supervisiones es verificar en terreno el cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y de contratación. También evaluar las condiciones del ambiente psicosocial, así como el bienestar de los trabajadores.

“Este es un ejercicio preventivo. Quería expresarles el ánimo que tenemos en esta conversación y esperamos que tenga resultados positivos. Este tipo de actuaciones las hacemos cumpliendo con las responsabilidades y obligaciones a través de un diálogo, que tiene el propósito de identificar algunos asuntos y que podamos encontrar un plan de mejoramiento, para que las empresas salgan fortalecidas y se construyan mejores climas laborales”, señaló el ministro Sanguino.

Los hallazgos se refieren a incumplimientos en la normatividad laboral, una presunta intermediación ilegal , gallas en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, así como en las condiciones físicas de la infraestructura.

Tras conocer el reporte, la gerente nacional de la empresa, Aída Vélez, aseguró que tiene el compromiso de trabajar para seguir los lineamientos indicados por el ministerio, así como construir un plan de mejora.

Hasta el momento ya se ha avanzado en parte de esto. Se han realizado adecuaciones locativas, reparación de humedad y riesgos electrónicos, así como el suministro de sillas ergonómicas y el acondicionamiento de 13 salas de lactancia.

“Acá estamos, para avanzar en mejores condiciones para nuestras trabajadoras y trabajadores. Queremos progresar, seguir creciendo, generar empleo y construyendo país”, puntualizó la gerente.

