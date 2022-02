MinTransporte prorrogó por dos meses más el contrato con la concesión del RUNT

Su hoja de vida como conductor y la de su vehículo se encuentran en este sistema y, al mismo tiempo, usted lo necesita para poder realizar casi cualquier trámite sobre tránsito. - Imagen de referencia Foto: Ministerio de Transporte

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) es es la herramienta que conecta y provee información para diversos trámites de tránsito en 20 direcciones territoriales del Ministerio de Transporte, más de 250 organismos de tránsito, 750 centros de enseñanza automovilística, 500 centros de reconocimiento de conductores, 450 centros de diagnóstico automotor y 59 entidades financieras.

El sistema está en manos de la Sociedad Concesión RUNT S.A. desde 2007, pese el primer contrato debió terminar en abril de 2019. Actualmente, el Ministerio de Transporte adelanta el proceso licitatorio para la administración, operación y explotación de esta herramienta durante los próximos 10 años y dos meses.

En 2019, ante la ausencia de un nuevo contratista, el Ministerio decidió prorrogar por dos años y medio más, a través de un otrosí, el contrato con nuevas condiciones. Una vez completado el plazo, en octubre de 2021, la cartera tuvo que firmar nuevamente un otrosí por tres meses. Y, aunque la fecha de vencimiento se cumplió este lunes 31 de enero, la licitación todavía no ha terminado.

Como el servicio no se puede suspender, la cartera firmó un tercer otrosí, en esta ocasión por dos meses, entre el 1 de febrero y el 31 de marzo. Con este último, el plazo del contrato inicial ya se ha ampliado por casi tres años.

El estimado de este contrato es de $9.217 millones, resultado del 80 % de todos los ingresos por registros y por expedición de certificados.

En el documento se estipula que el concesionario realizará aportes por $1.412 millones para el fortalecimiento de la mesa de ayuda, la validación de identidad, entre otras cosas. Dentro del contrato original se estipula que el concesionario le entregará al Ministerio todo el montaje tecnológico adquirido y operado.

Por otro lado, el Ministerio de Transporte realizó cambios en el cronograma porque “requiere un plazo adicional para concluir la evaluación preliminar de las ofertas presentadas”. Vale recordar que el 13 de enero en total se presentaron ocho ofertas por parte de Runt Digital 2.0, Promesa de Sociedad Futura Circulemos Colombia S.A.S, Promesa de Sociedad Futura Concesión Runt 2.0 S.A.S, Promesa de Sociedad Futura “Runt Digital”, PSF TDI, Yak TIL (aunque esta propuesta solo contenía uno de los documentos solicitados), Concesión Nuevo Runt S.A.S y Cosmocolor Colombia.

Así las cosas, el nuevo cronograma estipula que la evaluación de ofertas ya no será este 1° de febrero, sino el 4 de febrero y la adjudicación no será el 23 de este mes, sino el 1° de marzo. Por el momento, no hay claridad respecto a cómo funcionará el empalme con el nuevo contratista pues, según el contrato, este proceso debe durar un año.

Una licitación que llegó tarde

El Espectador conoció un documento en el que, en respuesta a denuncias ciudadanas, el equipo auditor de la delegada de Infraestructura de la Contraloría determinó un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria al Ministerio de Transporte por deficiencias en la planeación y ejecución del proceso de contratación del nuevo concesionario del RUNT, información que ya se trasladó a la Procuraduría.

De acuerdo con el órgano de control, el Mintransporte tuvo demoras injustificadas en el inicio de un nuevo proceso licitatorio, aunque contó con más de 11 años para adelantarlo. De hecho, el 30 de abril de 2018, un año antes de que terminara el contrato, debió iniciarse el empalme con el nuevo contratista; en otras palabras, en 2018 ya debía estar adjudicado el RUNT.

El Ministerio argumenta que la estructuración de la concesión debió arrancar en 2015, para abrir la licitación en 2017 y adjudicar el contrato en 2018, pero que eso no sucedió; de hecho, aseguran que en 2017 la anterior administración hasta ahora estaba sugiriendo avanzar en los estudios. De ahí que en 2018 “recibieron insumos preliminares”, pero tuvieron que conformar el equipo de estructuración en sus tres componentes: técnico, jurídico y financiero.

La cartera agrega que ha hecho todas las actividades necesarias, pero que por la complejidad del proceso las fechas se han visto afectadas. Además, cita situaciones que, a su juicio, impactaron el cronograma: la calificación de riesgos contingentes por parte del Ministerio de Hacienda, la emergencia sanitaria y la filtración de algunas copias de documentos de trabajo que hacían parte del proceso de estructuración de la licitación (denuncia que hizo la ministra), lo que implicó “tomar medidas para mitigar el riesgo de corrupción”.

A esto se suman otros hechos que han retrasado la licitación. El problema más reciente se vivió el 5 de enero, cuando el Ministerio de Transporte suspendió por cinco días el proceso por un “error de transcripción”. (Lea: MinTransporte suspende licitación del Runt por un “error de transcripción”)