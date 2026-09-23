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MinVivienda advierte falta de recursos para atender las necesidades de inversión

El ministro Jaime Andrés Beltrán asegura que esta situación tiene consecuencias para las comunidades, como dificultades de acceso de agua en La Guajira, especialmente ante los impactos de El Niño.

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Redacción Economía
22 de septiembre de 2026 – 08:45 p. m.
Lanzamiento del nuevo billete $ 100.000 pesos colombiano.
La cartera advierte que la falta de recursos tendrá consecuencias en las comunidades.
Foto: Cristian Garavito

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El Ministerio de Vivienda enfrenta una apretada situación fiscal. Así lo advirtió el ministro Jaime Andrés Beltrán ante la Comisión Séptima del Senado, al indicar que los recursos con los que dispone la cartera permiten atender la operación, pero son insuficientes para responder a las necesidades de inversión que tiene el sector.

En su intervención cuestionó que recursos hayan sido enviados a fiducias y que, a su vez, estos hayan sido contabilizados como ejecución presupuestal.

“De nada vale que hoy digan que el presupuesto se ejecutó cuando la realidad es que lo que hicieron fue mandarlo a fiducias, pero esa plata nunca se ejecutó. Por lo tanto, ahí tenemos una cantidad de proyectos sin resolver”, dijo.

La situación se entiende compleja al tener en cuenta que esa falta de recursos traerá consecuencias concretas para las comunidades, especialmente en La Guajira que requiere de una preparación especial de cara a la llegada del fenómeno de El Niño.

Para Beltrán, el reto se concentra en recuperar la capacidad de respuesta del ministerio y usar el presupuesto para atender las necesidades de vivienda, así como las situaciones de emergencia y reconstrucción que enfrenta el país.

“Lo que nos dejaron literalmente fue con las manos cruzadas, sin las capacidades de operar, pero el reto de este Gobierno es, a partir de este presupuesto, poder empezar a darle un vuelco de manera sistemática”, concluyó.

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Por Redacción Economía

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