Motos: fallas comunes que le harán perder la revisión técnico mecánica

No aprobar la revisión técnico mecánica significa que un vehículo está en condiciones potencialmente peligrosas para su vida, por decir lo menos.

En el caso de las motos, los mecánicos a cargo de esta inspección son especialmente estrictos con aspectos como frenos, luces, llantas, dirección o sistema eléctrico y cualquier falla en estos componentes puede derivar en un diagnóstico negativo.

Al llevar su moto a cualquier Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) autorizado, el personal iniciará un examen que puede resultar en recomendaciones de mejora (inconvenientes de tipo B) o en rechazo (inconvenientes de tipo A). En el segundo caso, el propietario del vehículo deberá comprometerse a solucionar el problema de los 15 días siguientes a la inspección y repetir el proceso.

¿Cómo aprobar la revisión técnico mecánica para motos al primer intento? El primer paso es evitar las fallas mecánicas más comunes que llevan a un rechazo.

Una moto a punto

No importa si pagó los más de $200.000 que cuesta una revisión técnico mecánica para moto en 2024. Si los mecánicos a cargo de la inspección encuentran fallas graves en frenos, luces, llantas o sistema eléctrico reprobarán su vehículo sin chistar. ¿Qué revisan exactamente? Le contamos.

Una revisión técnico mecánica de moto al interior de un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) inicia con la revisión de lo que se denomina el “acondicionamiento externo”, es decir, las condiciones de espejos retrovisores, sillín, reposapiés o tanque de combustible, así como se hará un diagnóstico del estado de la pintura, buscando corrosiones.

Simultáneamente, es común que el personal examine el sistema eléctrico de su moto, poniendo a prueba la luz del freno, las direccionales, el pito y el cableado eléctrico en general. Es aquí donde muchos vehículos pierden puntos.

De acuerdo con Arturo Aranguren, mecánico automotriz, la batería y el sistema eléctrico de una moto son una de las fallas más comunes en estos vehículos y requieren de un mantenimiento que no todos los conductores realizan; es común ver cables o fusibles corroídos por la lluvia o arreglos parciales que podrían llevar a que el vehículo se quede sin faros mientras transita una carretera oscura, por ejemplo.

Rines con fisuras o deformaciones hacen parte de la “lista negra” de los mecánicos que realizan la revisión técnico mecánica, así como las llamadas llantas “lisas”, es decir, neumáticos que han perdido su agarre y tracción por el uso diario.

Otra de las fallas más comunes que se ven en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y que llevan a un rechazo casi inmediato de la revisión técnico mecánica son los problemas con los frenos.

Antes de llevar su moto a estos lugares cerciórese de que las pastillas de freno no están desgastadas, el disco del freno no está deformado y no hay filtración de líquido, por ejemplo.

En la misma línea, el sistema de combustible es otro de los componentes que sí o sí pasan por el ojo de los mecánicos que inspeccionarán su moto. En este apartado no es raro ver motos que filtran gasolina, que tienen el carburador obstruido o defectuoso o cuya bomba de combustible no funciona como debería.

Y ya que hablamos de combustible, los conductores suelen olvidar que la revisión técnico mecánica incluye la revisión de emisiones contaminantes. De ahí que la existencia de fugas en el sistema de escape y de aceite serán otro de los problemas a evitar.

¿Cada cuánto debe hacerse la técnico mecánica?

Esta revisión debe realizarse anualmente una vez haya pasado por la primera. Para vehículos particulares, la primera revisión se hace cinco años después de la fecha de la matrícula. Para vehículos públicos y motocicletas, dos años después de la fecha de matrícula.

Para evitar multas e inmovilización, recuerde estar pendiente de la fecha de vencimiento de la última revisión porque si un agente de tránsito constata que no ha realizado este trámite anual, evidenciará que usted está cometiendo la infracción C35, equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Otros requisitos para poderse desplazar por el país son la licencia de tránsito, la licencia de conducción y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Este último también sufrió un incremento en su tarifa, de acuerdo la Superintendencia Financiera.

