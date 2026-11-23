Nació en Bucaramanga en 1944 y estudió arquitectura en la Pontificia Universidad Javeriana. Fue secretario de Obras Públicas de la ciudad en 1974 y, a los 32 años, el presidente Alfonso López Michelsen lo nombró gobernador de Santander, cargo que ocupó hasta agosto de 1978. Al año siguiente asumió la rectoría de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), que dejó para aspirar a la…

Alberto Montoya Puyana, el arquitecto que en 1988 ganó la primera elección popular de alcalde en Bucaramanga, murió este lunes 23 de noviembre en esa ciudad.

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Nació en Bucaramanga en 1944 y estudió arquitectura en la Pontificia Universidad Javeriana. Fue secretario de Obras Públicas de la ciudad en 1974 y, a los 32 años, el presidente Alfonso López Michelsen lo nombró gobernador de Santander, cargo que ocupó hasta agosto de 1978. Al año siguiente asumió la rectoría de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), que dejó para aspirar a la Alcaldía.

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Gobernó la capital del departamento de Santander entre 1988 y 1990 y fue reconocido como el mejor alcalde del país en la categoría de ciudades grandes. Después llegó al Senado, donde estuvo entre 1991 y 1994, y pasó por el sector financiero: presidió la Financiera Energética Nacional (FEN), el Instituto de Fomento Industrial (IFI) y el Banco Granahorrar. Más adelante volvió a la UNAB y completó 21 años como rector, en dos períodos.

Su paso por los gremios

Su vínculo con el mundo gremial arrancó en su propio oficio. En una entrevista de la serie Historias de Vida, escrita por la periodista Isabel López Giraldo para El Espectador y publicada en abril de 2021, Montoya Puyana contó que presidió en repetidas oportunidades la Sociedad Colombiana de Arquitectos. También dijo que propició la creación del Comité de Gremios de Santander y de Prosantander, un organismo de empresarios para impulsar proyectos de desarrollo del departamento, y que fue su primer director. "Todas estas actividades me permitieron estar vinculado a temas cívicos", dijo.

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El salto nacional llegó al terminar su período como alcalde. Según relató Montoya en El Espectador, Rafael Marín Valencia, entonces presidente de la constructora Marval, lo propuso ante la Junta Nacional de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) para presidirla. Aceptó y se trasladó con su familia a Bogotá. Tras la Asamblea Nacional Constituyente se revocó el Congreso y se convocaron nuevas elecciones. Le propusieron encabezar la lista liberal al Senado y renunció a Camacol para hacer campaña.

La Alcaldía de Bucaramanga

Montoya Puyana llegó a la Alcaldía de Bucaramanga en 1988 sin vinculación política activa: era liberal, dijo una vez, porque lo había aprendido de su padre. Su candidatura la propusieron Luis Carlos Galán, Horacio Serpa, Alfonso Valdivieso y Alfonso Gómez Gómez, dirigentes de sectores liberales que en ese momento eran minoritarios en Santander. Con el lema "Montoya sí trabaja", según relató, ganó por 804 votos sobre Emilio Suárez Clavijo, candidato de la Confederación Liberal de Santander, que quedó segundo. El conservador Carlos Plata Castilla también fue su contendor.

Gobernó dos años, el período que entonces tenían los alcaldes en Colombia. Entre sus obras, relató, estuvo la peatonalización de la calle 35, en el centro, para lo cual hubo que reconstruir las redes de acueducto, alcantarillado, teléfonos y energía. Dijo también que recortó 300 cargos creados para pagar favores políticos, y que concentró la contratación de obras en un gerente experto en licitaciones.

Granahorrar y la banca de fomento

Tras perder una segunda aspiración a la Alcaldía, Montoya Puyana entró al sector financiero. El presidente Ernesto Samper lo designó al frente de la Financiera Energética Nacional (FEN), un banco de segundo piso que prestaba recursos a proyectos de energía en plena emergencia de suministro. Allí estuvo cuatro años, hasta el final de ese gobierno. Según contó en el artículo de la periodista Isabel López Giraldo para El Espectador, los créditos eran de varios cientos de millones de dólares y se financiaban con bonos colocados en el mercado internacional.

Con Álvaro Uribe en la Presidencia asumió el Instituto de Fomento Industrial (IFI). Su tarea, relató, era doble: llevar a cabo la liquidación de la entidad y, mientras tanto, ayudar a crecer a los pequeños empresarios.

Después, Uribe le pidió presidir el Banco Granahorrar, que Fogafín había intervenido tras la crisis económica de finales de los años 90. Su cercanía con los constructores, contó, le sirvió para atraerlos como clientes y financiar varios de sus proyectos.

La UNAB, su otra casa

Alfonso Gómez Gómez, uno de los fundadores de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), le ofreció la rectoría cuando Montoya terminaba su período como gobernador. Según contó en la entrevista de 2021, tomó posesión en enero de 1979 y permaneció en el cargo hasta 1988, cuando decidió lanzarse a la Alcaldía. Después regresó. En total fungió 21 años como rector, en dos períodos.

En esos años la institución creció en programas, estudiantes y planta física, y pasó de corporación a universidad. En la segunda etapa impulsó convenios con universidades de España, Alemania, Francia, República Checa, México, Perú y Argentina. También presidió durante varios años la Red de Universidades de Santander (UNIRED), que reúne a trece instituciones.

Las despedidas en el sector político

La noticia de la muerte de Montoya generó mensajes de despedida de varios dirigentes y exfuncionarios en redes sociales. Uno fue del expresidente Álvaro Uribe, con quien Montoya coincidió en el Senado y de cuya primera campaña presidencial fue uno de los jefes de debate. En un trino, Uribe escribió: "Amanece hoy con la triste noticia del fallecimiento del doctor Alberto Montoya Puyana en Bucaramanga, el mejor alcalde del país, en su época, el senador y el patriota transparente, el rector universitario, el noble amigo. A su señora esposa y a toda la familia nuestra solidaridad de todo corazón".

Amanece hoy con la triste noticia del fallecimiento del doctor Alberto Montoya Puyana en Bucaramanga, el mejor alcalde del país, en su época, el senador y el patriota transparente, el rector universitario, el noble amigo. A su señora esposa y a toda la familia nuestra solidaridad… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 23, 2026

El actual ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, escribió que Montoya fue "guía del buen gobierno y de aquella Bucaramanga que se proyectó como una ciudad capaz de destacarse a nivel nacional". Para Beltrán fue "una figura que trascendió y se convirtió en referente de la política y la educación para todos los bumangueses y santandereanos".

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Sentimos mucho el fallecimiento de don Alberto Montoya Puyana.



Guía del buen gobierno y de aquella Bucaramanga que se proyectó como una ciudad capaz de destacarse a nivel nacional. Una figura que trascendió y se convirtió en referente de la política y la educación para todos los… — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) November 23, 2026

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas lo recordó como "un hombre ejemplar, con un impresionante don de gentes".

Lamento el fallecimiento del doctor Alberto Montoya Puyana esta madrugada en Bucaramanga. Fue un hombre ejemplar, con un impresionante don de gentes. El tipo de liderazgo que une y construye. Un saludo solidario a su hijo Juan Felipe y a toda su familia. — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) November 23, 2026

Por su parte, el exministro de las TIC David Luna lo describió como "un señor en todo el sentido de la palabra, siempre dispuesto a construir una Colombia mejor, abierto al diálogo y dueño de una amabilidad que siempre lo caracterizó". Lo calificó, además, como "un santandereano ilustre, de esos que dejan huella por su calidad humana y su compromiso con los demás".

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Descanse en paz Alberto Montoya Puyana. Un señor en todo el sentido de la palabra, siempre dispuesto a construir una Colombia mejor, abierto al diálogo y dueño de una amabilidad que siempre lo caracterizó.



Un santandereano ilustre, de esos que dejan huella por su calidad humana… — David Luna (@lunadavid) November 23, 2026

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