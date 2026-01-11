Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

Mintransporte entregó detalles del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la Aerocivil avanza en las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
11 de enero de 2026 - 12:41 a. m.
Fotografía tomada a través de rastreo de redes de bomberos y rescatistas cerca a una avioneta accidentada este sábado, en una zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). El cantante colombiano es uno de los principales exponentes de la música popular del país.
Fotografía tomada a través de rastreo de redes de bomberos y rescatistas cerca a una avioneta accidentada este sábado, en una zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). El cantante colombiano es uno de los principales exponentes de la música popular del país.
Foto: EFE - RASTREO DE REDES
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este sábado falleció Yeison Jiménez, cantante de música popular, en un accidente aéreo.

La Aerocivil y el Ministerio de Transporte informaron que otras cinco personas murieron en el siniestro: el capitán Hernando Torres y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Lea: Murió Yeison Jiménez en accidente de avioneta a los 34 años

“Lo que se sabe de este accidente es que la avioneta, que es privada y tenía plan de vuelo con destino a Medellín, avanzó por la pista. Cuando llegó al punto para iniciar el despegue, no despegó, siguió derecho, se estrelló y se incendió“, dijo María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, en Noticias Caracol.

Los hechos ocurrieron en el aeródromo Juan José Rondón, entre Paipa y Duitama (Boyacá). El siniestro de la aeronave con matrícula N325FA se confirmó a las 4:11 de la tarde.

“La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ha sido activada y su personal especializado ya se desplaza hacia la zona para iniciar las labores de recolección de evidencia que permitan determinar las causas exactas del lamentable suceso”, dijo la Aerocivil.

También lea: Lo que se sabe del accidente de avioneta en la que murió Yeison Jiménez

Las autoridades de Boyacá confirmaron que el sector donde se registró el accidente fue acordonado, mientras se realizan los procedimientos técnicos y operativos relacionados con el levantamiento de los cuerpos.

Originario de Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez se convirtió en uno de los artistas más representativos de la música popular colombiana. Su carrera comenzó en festivales locales y escenarios regionales. Temas como “Aventurero”, “Tenías Razón” y otros grandes éxitos lo posicionaron como un referente del género.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Yeison Jiménez

Mintransporte

Aerocivil

 

F P(25724)Hace 56 minutos
Bien detallado el informe del Ministerio...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.