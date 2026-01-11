Mintransporte entregó detalles del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

Fotografía tomada a través de rastreo de redes de bomberos y rescatistas cerca a una avioneta accidentada este sábado, en una zona rural del departamento de Boyacá (Colombia). El cantante colombiano es uno de los principales exponentes de la música popular del país. Foto: EFE - RASTREO DE REDES

Este sábado falleció Yeison Jiménez, cantante de música popular, en un accidente aéreo.

La Aerocivil y el Ministerio de Transporte informaron que otras cinco personas murieron en el siniestro: el capitán Hernando Torres y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

“Lo que se sabe de este accidente es que la avioneta, que es privada y tenía plan de vuelo con destino a Medellín, avanzó por la pista. Cuando llegó al punto para iniciar el despegue, no despegó, siguió derecho, se estrelló y se incendió“, dijo María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, en Noticias Caracol.

Los hechos ocurrieron en el aeródromo Juan José Rondón, entre Paipa y Duitama (Boyacá). El siniestro de la aeronave con matrícula N325FA se confirmó a las 4:11 de la tarde.

“La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ha sido activada y su personal especializado ya se desplaza hacia la zona para iniciar las labores de recolección de evidencia que permitan determinar las causas exactas del lamentable suceso”, dijo la Aerocivil.

La Aeronáutica Civil lamenta profundamente el siniestro ocurrido en Paipa, Boyacá, en el que fallecieron seis ocupantes de la aeronave N325FA, entre ellos el artista Yeison Jiménez. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amigos y seguidores. pic.twitter.com/WFoompeAch — Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (@DIACC_COL) January 11, 2026

Las autoridades de Boyacá confirmaron que el sector donde se registró el accidente fue acordonado, mientras se realizan los procedimientos técnicos y operativos relacionados con el levantamiento de los cuerpos.

Originario de Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez se convirtió en uno de los artistas más representativos de la música popular colombiana. Su carrera comenzó en festivales locales y escenarios regionales. Temas como “Aventurero”, “Tenías Razón” y otros grandes éxitos lo posicionaron como un referente del género.

