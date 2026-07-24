Naturgas desmiente aumento inevitable en el precio del gas natural

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Naturgas respondió a las declaraciones de Colgas sobre un eventual aumento en el precio del gas natural y aseguró que esas afirmaciones carecen de sustento técnico, generan desinformación entre los usuarios y simplifican un mercado cuyo comportamiento depende de múltiples variables, tanto nacionales como internacionales.

La Asociación Colombiana de Gas Natural sostuvo que el precio del energético no puede explicarse únicamente por las importaciones o por un solo factor de mercado. Según explicó, en la tarifa final influyen elementos como la proporción entre gas nacional e importado, los precios internacionales del gas natural licuado (GNL), la tasa de cambio, así como los costos de transporte y almacenamiento.

El pronunciamiento surgió luego de que el gerente de Colgas, Didier Builes, afirmara en medios de comunicación que el precio del gas natural aumentará. Para Naturgas, esa conclusión desconoce el funcionamiento del mercado y puede generar incertidumbre innecesaria entre hogares, comercios, industrias y usuarios del servicio.

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El gremio recordó que Colombia importa GNL desde 2024 para abastecer hogares, comercios, industrias y vehículos, además del suministro destinado a las plantas térmicas, que comenzó en 2016. Actualmente, esas importaciones representan cerca del 32 % de la demanda nacional, de acuerdo con cifras del Gestor del Mercado.

En el caso del Gas Licuado del Petróleo (GLP), la dependencia del mercado externo es incluso mayor. Datos de Gasnova muestran que las importaciones pasaron de representar el 14 % de la demanda nacional en 2024 al 52 % durante el primer semestre de 2026, según datos de Gasnova.

Para el gremio, esa realidad no significa que el precio del gas natural tenga un incremento asegurado. Explicó que la tarifa final depende de factores como la proporción entre gas nacional e importado, el comportamiento de los mercados internacionales, la tasa de cambio, así como los costos de transporte y almacenamiento.

También marcó diferencias entre ambos combustibles. Mientras el precio del GLP está estrechamente ligado al mercado internacional del petróleo, por tratarse de un subproducto de la refinación, el gas natural para los usuarios opera bajo un esquema tarifario regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y sujeto a la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, lo que, según Naturgas, ofrece mayor estabilidad y previsibilidad en la formación de las tarifas.

El gremio agregó que las perspectivas internacionales tampoco respaldan la idea de un aumento inevitable en los precios. Citó análisis de la Unión Internacional del Gas (IGU), según los cuales al cierre de 2025 había 234 millones de toneladas de nueva capacidad de producción de GNL aprobadas o en construcción en el mundo. Ese incremento de la oferta, sostuvo, contribuiría a un mercado más equilibrado y con menores niveles de volatilidad para los países importadores.

Precisamente por ello, el país busca ampliar su capacidad para importar gas y reducir los riesgos de desabastecimiento.

A ese panorama se suma la infraestructura que Colombia espera incorporar entre 2026 y 2029. Naturgas destacó los proyectos de regasificación previstos en Buenaventura y Puerto Bahía, que aportarían entre 60 y 400 millones de pies cúbicos diarios adicionales al sistema, con el objetivo de reforzar la confiabilidad del abastecimiento.

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A esa estrategia se suma el potencial de nuevas reservas. De acuerdo con el gremio, Colombia cuenta con recursos estimados cercanos a 34 terapies cúbicos en tierra y entre 70 y 100 terapies cúbicos costa afuera, principalmente en el Caribe, cuyo desarrollo podría fortalecer la seguridad energética del país durante las próximas décadas.

Por ello, Naturgas insistió en que afirmar de manera categórica que el precio del gas natural “va a incrementar” desconoce la dinámica del mercado. El comportamiento de las tarifas, reiteró, depende de un conjunto de variables económicas y regulatorias que cambian de forma permanente.

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