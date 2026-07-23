Destrabar proyectos y garantizar gas: lo que pide el Grupo Energía Bogotá al nuevo Gobierno

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Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, presentó una hoja de ruta con varias propuestas para fortalecer el sector energético en el próximo Gobierno.

El fenómeno de El Niño tiene en alerta al sector de energía. El pasado 11 de junio, tres meses antes de lo previsto inicialmente, las autoridades ambientales de Colombia confirmaron la llegada de El Niño, que se caracteriza por mayores temperaturas y disminución de lluvias. El Ministerio de Ambiente ha advertido que podría configurarse uno de los fenómenos más intensos desde 1950.

Este fenómeno llega en un momento complejo para el sector.

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Destrabar los proyectos

A la fecha, según datos recopilados por Grupo Energía Bogotá, el 55 % de los proyectos de transmisión de energía presentan retrasos y solo el 18 % de la nueva capacidad de generación prevista ha entrado en operación.

Jaime Orjuela, director de Regulación y Política Energética de Grupo Energía Bogotá, explicó que los retrasos ponen en riesgo el sistema durante el fenómeno de El Niño, pues hay un déficit de energía en firme (la que está disponible incluso en casos extremos). De ahí que una de las solicitudes para el Gobierno de Abelardo de la Espriella es agilizar la entrada de proyectos estratégicos con mayor articulación institucional y la modernización del marco regulatorio. Para lograrlo, la propuesta es activar y convocar a la Comisión Intersectorial de Proyectos Estratégicos (CIPE).

“Los proyectos no están entrando por diferentes trabas, problemas con las comunidades, licencias ambientales. Se necesitan por lo menos 700 megavatios adicionales de generación en firme”, afirmó Ortega.

El presidente hizo énfasis en la necesidad de avanzar en líneas de transmisión Sogamoso-Norte y Norte-Nueva Esperanza, fundamentales para garantizar el abastecimiento de energía en Bogotá y la Sabana. Hasta ahora, sostiene, han estado estancadas por reclamos de las comunidades.

“No hemos podido terminar líneas y Bogotá hoy es una ‘isla eléctrica’, no hay cómo traer energía del resto del país para abastecer la demanda de la capital. Por eso estamos dependiendo de cuatro infraestructuras: Guavio, Chivor, Termozipa, y el sistema pago, que es el río Bogotá”, dijo Ortega.

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Garantizar el abastecimiento de gas

En momentos normales, más del 60 % de la energía en el país se genera con hidroeléctricas, pero durante la sequía la opción es que las térmicas, que usan carbón o gas, entren a respaldar al sistema para evitar apagones. Y aquí llegamos a otro de los temas clave: el gas.

Actualmente el 30 % del gas que se consume en Colombia es importado. El país importa desde 2016 para respaldar a las térmicas, pero desde diciembre de 2024 también es necesario traer este hidrocarburo del exterior para atender la demanda de hogares, comercios e industrias.

En el país solo existe una regasificadora, SPEC LNG, en Cartagena. Una de las preocupaciones es el riesgo de desabastecimiento de gas durante El Niño, por eso otra de las solicitudes urgentes de Grupo Energía Bogotá es que entren en operación en el menor tiempo posible los proyectos de regasificación que están en curso.

Ortega reconoció que las facturas seguirán aumentando de precio por el mayor costo del gas importado y porque, aseguró, los productores de gas local también han subido el precio. Según Grupo Energía Bogotá, la concentración del mercado y la incertidumbre regulatoria han contribuido a incrementos superiores al 300 % en el precio de la molécula.

Además de acelerar la entrada de nueva infraestructura de importación y transporte, la solicitud de la empresa es fortalecer la competencia y adoptar medidas regulatorias que permitan garantizar un suministro suficiente, competitivo y confiable para hogares, industrias y generación eléctrica.

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La crisis de Air-e

Otro de los temas clave es la deuda de Air-e (comercializadora de energía que presta el servicio en La Guajira, Atlántico y Magdalena, actualmente intervenida por la Superservicios) que está asfixiando a las empresas del sector. Las cifras de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) indican que los pagos pendientes con los térmicos superan los COP 1,7 billones.

La hoja de ruta de Grupo Energía Bogotá incluye mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio, proteger la cadena de pagos del sector y avanzar hacia soluciones de largo plazo.

Para evitar cortes de luz durante El Niño, explicó Orjuela, también será necesario impulsar el ahorro de energía en el país y garantizar que las plantas térmicas funcionen a toda su capacidad. La articulación institucional, según las empresas del sector, será indispensable para mantener al país encendido.

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