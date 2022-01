Nequi vuelve a ser tendencia por registrar caídas en su plataforma

“Trabajamos para volver a estar disponibles lo más rápido posible. ¡Perdón!”, es el mensaje que le aparece este sábado a los usuarios de Nequi que intentan acceder a la plataforma.

Una vez más, Nequi vuelve a ser tendencia en redes sociales porque muchos usuarios han reportado que la plataforma no está funcionando. “Nequi está caído… ¿hasta qué hora?”; “Justamente cuando necesito hacer las transferencias me falla Nequi y Bancolombia” y “Hola Nequi, hice una transferencia para un pago urgente y no he podido validar. ¿Se sabe hasta qué hora será el daño? La hice a las 9:00 am”, son parte de los comentarios que hacen las personas en Twitter.

De momento la plataforma no ha emitido comunicación alguna sobre la caída más allá de lo que le responden a los usuarios, que los disculpen, que son temporales y que están trabajando para que no ocurran más.

“Puedes tener la seguridad de que tu plata en Nequi no se va a perder. Queremos seguir acompañándote y ayudarte a manejar la plata”, comenta la marca a sus usuarios.

Es probable que la falla que está experimentando Nequi se deba a problemas con su proveedor de servicios en la nube, que es Amazon Web Services (AWS). Hay que recordar que este año ha sido complejo para este, pues incluso plataformas como la de El Espectador se han visto afectadas por las caídas de AWS.

Hay que tener en cuenta la importancia que han tenido en el último tiempo los servicios prestados por plataformas como Nequi, pues se han convertido en una gran alternativa para los colombianos no bancarizados que buscan adelantar transacciones digitales.

Para evitar afectaciones ante caídas como estas, los expertos recomiendan a los usuarios no depositar todo su dinero en una sola app. En Colombia hay alternativas como Daviplata o Ualá, allí también se podrían tener ciertos montos para no quedarse estancado cuando una o varias de estas reporten caídas en sus servicios.

Tenga en cuenta que hacer lo anterior no necesariamente implicará un cobro del 4X1.000, pues en este tipo de plataformas la medida contributiva aplica cuando las transacciones superan montos considerables (en la mayoría son los $2,3 millones) o cuando se tienen saldos altos (más de $8 millones).