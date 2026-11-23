En diciembre, en plena Navidad, Colombia debatirá la llamada “ley de rescate económico”, que en la práctica es una reforma tributaria. El Ministerio de Hacienda ha presentado múltiples datos que muestran la magnitud del ajuste que necesita el país, así como las consecuencias de no hacerlo. Pero mientras la conversación gira en torno a cómo aumentar el recaudo y qué otros rubros se pueden recortar, hay un tema que está pasando de agache: los billones de pesos que destina el Estado para subsidiar los combustibles.

Tras la decisión de eliminar la impopular medida de llevar a 19 % el IVA de varios alimentos, agroinsumos y medicina prepagada, el Gobierno, el Congreso y los analistas están evaluando propuestas para compensar el recaudo que ya no llegará por esa vía. Como contó El Espectador, el Ejecutivo retirará la propuesta de bajar el impuesto de renta a las empresas y está proponiendo al Legislativo una sobretasa al impuesto de renta para que quienes tienen altos ingresos paguen lo que no están aportando por las exenciones y exclusiones en el impuesto a las ventas.

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En estas páginas, analistas como José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, y Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, han advertido que en medio del ajuste Colombia debería evaluar el impacto de subsidiar el diésel. En esa misma línea, ante la pregunta de qué medidas deberían considerarse en la construcción de la ley fiscal, Sebastián Correa, experto en Derecho Tributario y socio de Serrano Martínez CMA, aseguró que el esfuerzo no debe salir de imponer más impuestos porque en Colombia la carga tributaria ya es alta, sino de hacer más eficiente el Estado y evaluar medidas como el desmonte de dicho subsidio al diésel.

Este año, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que es el mecanismo que usa el Estado para subsidiar el precio de la gasolina y el diésel, ha sido una de las presiones que más ha deteriorado las finanzas públicas, según dijo a este diario José Luis Mojica, gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia.

Con la guerra en Medio Oriente y las afectaciones en el Estrecho de Ormuz, el precio del petróleo se ha disparado: en octubre, el Brent se ubicó en promedio en USD 124 por barril, el precio más alto desde julio de 2022 en términos reales, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). En consecuencia, los combustibles han subido considerablemente a nivel internacional.

Desde Investigaciones Económicas de Bancolombia estiman que este año el déficit del FEPC sumaría hasta COP 14 billones. Cálculos del sector indican que para el cierre del año el déficit estaría en casi COP 15 billones, dependiendo de los precios internacionales, la tasa de cambio del peso frente al dólar y las decisiones que tome el Gobierno. Al cierre de septiembre, Ecopetrol reportó que la cuenta por cobrar a ese fondo es de COP 11,4 billones.

Para ajustar las cuentas públicas se proponen cambios en el impuesto de renta, subir las cotizaciones a salud para quienes ganan más de dos salarios mínimos, y algunos partidos y analistas incluso han hablado de evaluar la venta de ISA; pero hasta ahora no se ha abierto una conversación seria sobre el subsidio al diésel. En el presupuesto del próximo año, según datos del Ministerio de Hacienda, hay COP 9,6 billones destinados a pagar el déficit del FEPC. A fin de cuentas, esa plata sale del bolsillo de todos los colombianos.

Subir combustibles no es nada popular: el Gobierno correría el riesgo de un paro camionero como el de 2024. Los transportadores han advertido que mover la aguja del diésel aumentaría sus costos de operación y reduciría la rentabilidad de su actividad. Y, seguramente, también habría efectos en la inflación por el peso del transporte sobre alimentos, insumos, materiales de construcción y mercancías para el comercio y la industria. Pero en este punto, en el que, como ha dicho Miguel Gómez, ministro de Hacienda, Colombia debe tomar decisiones o el mercado hará el ajuste de forma brusca y desordenada, parece necesario tener esa conversación.

¿Por qué tenemos que hablar del precio de los combustibles?

Para entender el debate, hay que hablar del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El FEPC se creó en 2007 para proteger a los usuarios de la volatilidad en los precios internacionales de la gasolina y el diésel. La idea era dar estabilidad: cuando los precios internacionales eran bajos frente a los nacionales, el fondo ahorraba, pero cuando eran altos, sus recursos ayudaban a compensar la diferencia.

Pero el problema se agudizó hace cinco años. En plena pandemia, el Gobierno de Iván Duque había reducido los precios internos de los combustibles y, cuando los precios internacionales comenzaron a subir en 2021, la administración no los ajustó al mismo ritmo. Así se generó un déficit billonario. Básicamente, a Ecopetrol, como productora e importadora, se le debía pagar el precio internacional mientras los usuarios estaban pagando un monto menor. Como el fondo ya no tenía recursos, la diferencia la cubría el Estado.

La Nación le pagó a Ecopetrol COP 72,8 billones entre enero de 2022 y junio de 2025 por los saldos del FEPC de 2021 a 2024 (la deuda se paga año vencido). Para 2022, el Estado estaba poniendo unos COP 6.000 por cada galón de gasolina, según Hacienda, y COP 10.000 por el diésel. Por eso el Gobierno de Gustavo Petro decidió subir la gasolina gradualmente desde octubre de ese año hasta enero de 2024, pasando de COP 9.100 por galón a COP 15.200 en ese periodo.

Cuando terminó el ajuste de la gasolina, el Ministerio de Hacienda trató de subir el diésel, pero el sector transportador se opuso. Para septiembre de 2024, cuando por cada galón el Estado estaba poniendo unos COP 6.000, el Gobierno Petro hizo un primer aumento de COP 2.000. La decisión desató un paro camionero. Tras cuatro días de negociaciones, Gobierno y transportadores llegaron a un acuerdo para levantar el paro. El primer aumento se revirtió y solo se fijó uno de COP 800.

Para limitar el impacto sobre las finanzas públicas, el Gobierno desmontó el subsidio para grandes consumidores en 2024 y a finales de 2025 se publicó un decreto para eliminar el beneficio para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos, pero hasta ahora la medida no se ha reglamentado y, por lo tanto, no se está aplicando.

Aunque el hueco en el diésel nunca se cerró, a inicios de 2026 la situación del FEPC no era crítica: ante los menores precios del petróleo y la caída del dólar, la diferencia entre el precio nacional y el internacional de este combustible no superaba los COP 1.000. Y en el caso de la gasolina había un sobreprecio que ayudaba a compensar: cada galón de gasolina estaba COP 3.500 por encima del referente internacional. Tanto así que el Gobierno de Gustavo Petro hizo dos rebajas este año, COP 500 en febrero y la misma cifra en marzo.

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Pero la guerra en Medio Oriente cambió todo el panorama, complicando la situación de las finanzas públicas. Para noviembre, el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió mantener sin cambios los precios de la gasolina y el diésel, en un promedio de COP 15.886 y de COP 11.320 por galón, respectivamente. Los ministerios de Hacienda y Minas y Energía dijeron en un comunicado que evaluarían la continuidad de la medida para diciembre, teniendo en cuenta las implicaciones fiscales.

De hecho, el 30 de septiembre las carteras anunciaron que en octubre habría un aumento promedio de COP 46 por galón en la gasolina, por la actualización del precio reconocido a los productores de etanol. Pero al otro día, el presidente Abelardo de la Espriella le pidió a la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, reversarlo. El costo estimado de esa medida, según las cifras del mismo Gobierno, fue de COP 8.300 millones, que asumió el Estado a través del FEPC.

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¿Cuánto está poniendo la Nación? Con corte al 20 de noviembre, de acuerdo con fuentes del sector consultadas por El Espectador, por cada galón de diésel la Nación está poniendo COP 7.000 (el 20 de octubre eran COP 8.000). La gasolina, en cambio, sigue generando un saldo a favor de unos COP 2.100 por galón, que ayudan a compensar el déficit. Estas cifras salen de comparar la referencia internacional del combustible refinado con el ingreso al productor en el país. hay que tener en cuenta que en cada galón, además de pagar el combustible, se pagan impuestos, distribución y transporte.

En este momento, en el que el país busca cómo ajustar las cuentas, el debate de si es viable seguir gastando una cantidad importante de recursos, cerca de COP 14 billones este año, en subsidiar los combustibles toma relevancia: subirle al diésel tiene costos políticos y económicos, pero mantener el precio también. ¿Qué pesa más? Esa debería ser la conversación.

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