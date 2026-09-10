Nu Bank da el siguiente salto: llega a EE. UU. y David Vélez anuncia «Nu Global»

Para quien no esté familiarizado con Nu, este es el banco digital, es decir, sin sucursales físicas, con más clientes de la región. Tiene más de 140 millones entre Brasil, México y Colombia y nació hace 13 años como una alternativa a la banca tradicional, con una tarjeta de…

Nu, el banco digital más grande de América Latina, lanzó este jueves sus operaciones en Estados Unidos, su cuarto mercado después de Brasil, México y Colombia. El anuncio se hizo en el Nu Stadium de Miami con la presencia de su fundador y CEO, el colombiano David Vélez.

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Para quien no esté familiarizado con Nu, este es el banco digital, es decir, sin sucursales físicas, con más clientes de la región. Tiene más de 140 millones entre Brasil, México y Colombia y nació hace 13 años como una alternativa a la banca tradicional, con una tarjeta de crédito como primer producto, y hoy vale más de USD 70.000 millones en la bolsa.

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En Estados Unidos, Nu llega con una oferta pensada para el día a día bancario. La Cuenta Nu pagará un rendimiento diario del 3,5 % anual sobre cada dólar. Los fondos serán depositados en Lead Bank, el socio de Nu asegurado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), el seguro de depósitos del gobierno estadounidense, ya que Nu todavía no opera con licencia bancaria propia en el país.

La cuenta viene con una tarjeta de débito metálica, metas de ahorro con acceso instantáneo al dinero, y transferencias nacionales e internacionales gratuitas y en minutos hacia Brasil, México y Colombia.

Próximamente, ese rendimiento podrá subir a 4,5 % en saldos de hasta USD 10.000 para quienes vinculen la cuenta con la tarjeta de crédito de Nu y hagan un mínimo de transacciones. Esa tarjeta, fruto de una alianza exclusiva con Mastercard, no cobra cuota de manejo y da un cashback ilimitado del 1,5 % en cada compra (que subirá a 2 % bajo ciertas condiciones), además de los beneficios del programa Mastercard World Elite y una versión metálica premium de edición limitada.

El modelo explica por qué Nu ya puede operar hoy sin esperar el visto bueno regulatorio completo: en septiembre de 2025 pidió una licencia de banco nacional ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y en enero recibió aprobación condicional para constituirla, pero esa licencia aún no está activa. El lanzamiento a través de un banco asociado como Lead Bank le permite a Nu empezar a atender clientes y recoger sus reacciones desde ya, mientras avanza en el camino hacia su propia licencia.

Antes de entrar en los detalles del producto, Vélez usó buena parte de su discurso para explicar el porqué de este paso. Contó una anécdota personal sobre haber entrado a una sucursal «muy elegante» de uno de los bancos más grandes, y cómo quedó atrapado en la puerta giratoria del sistema. De ahí saltó a una pregunta que, según dijo, se hizo con sus amigos: «¿era ese banco en particular el problema, o era el sistema entero?».

La respuesta que encontró fue que todos los bancos se sentían iguales y que la gente simplemente había dejado de creer que algo mejor fuera posible.

Esa desconfianza, dijo Vélez, fue exactamente el problema que Nu se propuso resolver: construir una institución financiera simple, transparente y del lado del cliente.

Lo que vino después, según contó, lo sorprendió incluso a él: clientes que se tatuaban la tarjeta morada, que le ponían el nombre de la marca a sus mascotas, que se volvieron «fanáticos» de un banco, algo que consideró inusual en la industria financiera en cualquier parte del mundo.

Vélez explicó que en algún punto se preguntaron si ese fenómeno era exclusivo de Brasil, o si respondía a algo cultural del país. La respuesta, contó, fue que no. El problema de costos altos, complejidad y opacidad en la banca es global, no brasileño.

Vélez justificó en estas mismas dinámicas el salto a Estados Unidos, donde observó los mismos problemas. El empresario dijo que la mayoría del sistema financiero mundial todavía opera a través de sucursales físicas costosas, y que cerca de tres mil millones de personas en el mundo siguen sin acceso pleno a una cuenta bancaria debido a estas barreras.

«Nuestros clientes disfrutarán de un alto rendimiento en su cuenta, una tarjeta de crédito de metal con cashback ilimitado y pagos nacionales e internacionales rápidos, todo sin comisiones», dijo por su parte Cristina Junqueira, cofundadora de Nu y CEO de la operación en Estados Unidos.

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