Nubank se asocia con Paxos para ofrecer servicios criptográficos

Nu Holdings Ltd., el banco digital brasileño respaldado por Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett, se asoció con la startup de cadena de bloques Paxos Trust Co. para permitir a sus clientes comprar, vender y mantener criptomonedas.

Los más de 53 millones de clientes de Nubank podrán realizar transacciones en bitcóin y ethereum, según el presidente ejecutivo de Paxos, Michael Coscetta. Paxos ha registrado un aumento de la demanda de activos digitales en Brasil, y la medida generará una mayor inclusión financiera para los clientes de Nubank al darles acceso a más métodos de pago, dijo.

“Se verá mucho más deseo de participar [en cripto], no solo en Brasil, sino en toda América Latina”, dijo Coscetta en una entrevista.

La región ha sido un área de interés para las empresas de criptomonedas. Coinbase Global Inc. planeó adquirir la corredora de criptomonedas brasileña 2TM Participações SA antes de que fracasara el acuerdo. Sin embargo, la criptobolsa estadounidense dijo que está comprometida con el mercado brasileño. Paxos también provee servicios criptográficos al mercado en línea argentino Mercado Libre Inc.

Coscetta dijo que también ha habido interés en América Latina en términos de aumentar el acceso a dólares digitales. Explicó que Paxos, que emite Pax Dollar, una moneda estable vinculada al dólar estadounidense, está interesada en agregar acceso a la moneda en la plataforma de Nubank.

Además de Nubank, Paxos trabaja con otras empresas que cotizan en bolsa, incluidas PayPal Holdings Inc., Interactive Brokers LLC y Mastercard Inc. Nubank ha perdido más de un tercio de su valor de mercado menos de cinco meses después de salir a bolsa y enfrenta la presión del final de un bloqueo de acciones el 17 de mayo que permitirá que US$26.000 millones en acciones se coticen en bolsa.

