Vía al Llano: nuevos semáforos controlarán el tráfico desde este martes

Este martes 14 de octubre de 2025 marca un cambio clave en la movilidad entre Bogotá y Villavicencio, tras los embotellamientos y cierres que han golpeado la Vía al Llano, arteria fundamental para la conexión con los Llanos Orientales. El Puesto de Mando Unificado de Movilidad (PMU) —que reúne al Ministerio de Transporte, la ANI, Coviandina, gremios transportadores y autoridades viales— activará un nuevo esquema de control vehicular con semáforos en el kilómetro 18+600, sector de Chipaque, Cundinamarca.

🚦 Cómo funcionará el paso semaforizado

Desde las 00:00 horas del martes, se implementará un sistema de paso alternado tipo semáforo que dará prioridad al sentido Villavicencio‑Bogotá. La medida permitirá el tránsito de hasta 400 vehículos en ascenso por cada 300 en descenso, con flexibilidad para ajustar los tiempos según el comportamiento real del tráfico. El objetivo es evitar colas superiores a 5 kilómetros en cualquiera de los dos sentidos

Durante la jornada del lunes 13 de octubre, las autoridades implementaron restricciones temporales que incluían cierre total para carga pesada hasta el mediodía y el manejo del reversible en el UVAL a partir de la 1:00 pm. Estas medidas, ya ejecutadas, prepararon el terreno para el nuevo esquema que entra en vigencia este martes.

El sistema semafórico iniciará a las 00:00 horas del martes 14 dando tráfico preferente Bogotá-Villavicencio para evacuar los vehículos que quedaron desde el cierre en el UVAL. Posteriormente, se mantendrá la priorización dinámica según el volumen vehicular en cada sentido.

Esta medida representa el último capítulo de una serie de ajustes que las autoridades vienen implementando para domar una vía que tradicionalmente colapsa durante los fines de semana largos y temporadas vacacionales. El éxito del sistema dependerá de la coordinación entre los diferentes actores y, especialmente, del cumplimiento de los conductores que transitan por este corredor vital para la conexión entre la capital y los Llanos Orientales.

