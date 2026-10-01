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Nuevo presidente del Fondo Nacional de Garantías, ¿quién es Fernando Isaza?

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público nombró al nuevo presidente del Fondo Nacional de Garantías (FNG), Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres, de acuerdo con el decreto número 1481 de 2026. 

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Redacción Economía
Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres, nuevo presidente FNG en Colombia. LINKEDIN
Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres, nuevo presidente FNG en Colombia. Fotografía tomada de LinkedIn.

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Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres será el nuevo presidente del Fondo Nacional de Garantías (FNG) según el decreto 1481 de 2026 expedido este jueves 1 de octubre.

El nuevo presidente tiene experiencia en el sector público y privado. Entre el 2016 y el 2019 fue secretario de tránsito y seguridad vial en la Alcaldía Distrital de Barranquilla. A partir del 2020 fue gerente del Transmetro S.A. durante cuatro años, este es el sistema de transporte masivo de la capital de Atlántico y desde el 2024 estaba ejerciendo como consultor de empresas de manera independiente.

De profesión Isaza Gutiérrez de Piñeres es ingeniero industrial de la Universidad del Norte y especialista en Administración Financiera. Ahora ejercerá el rol de presidente en el FNG, la institución adscrita al Ministerio de Hacienda que se encarga de “facilitar el acceso al crédito para trabajadores independientes, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas y hogares colombianos”. Las garantías, según el fondo, son el método en el que una entidad financiera puede “respaldar” las obligaciones de crédito de una persona.

El nombramiento de Isaza Gutiérrez de Piñeres viene tras la terminación del cargo que venía ejerciendo Andrés Ricardo Quevedo Caro.

El Fondo Nacional de Garantías es una entidad del Gobierno Nacional de Colombia que actúa como un fiador o respaldo financiero para facilitar el acceso al crédito formal.

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Por Redacción Economía

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