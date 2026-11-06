Obras de Aerocafé, bajo la mira de la Contraloría por hallazgos fiscales

El contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, declaró de impacto nacional los hechos. Con esa decisión, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción…

La Contraloría General de la República encontró tres hallazgos fiscales por COP 61.273 millones en proyectos de Aerocafé, el Aeropuerto Internacional del Café, en Caldas. Los hallazgos tocan el puente nuevo, la vía de acceso al terminal de pasajeros y un contrato de seguridad del Patrimonio Autónomo del aeropuerto, según informó la entidad este viernes, 6 de noviembre.

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El contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, declaró de impacto nacional los hechos. Con esa decisión, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción conocerá el caso, incluidos los proyectos, contratos, modificatorios, otrosíes y demás actos conexos. Hasta ahora son hallazgos: la Unidad todavía debe determinar si hay lugar a establecer responsabilidad fiscal.

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Los hallazgos los determinó el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia Fiscal del Sistema General de Regalías, en actuaciones especiales de fiscalización adelantadas al departamento de Caldas y al Patrimonio Autónomo Aeropuerto del Café.

El más grande, de COP 59.151 millones, está en el puente nuevo y la vía de acceso. De esa suma, COP 58.979 millones corresponden al proyecto de construcción del puente y los COP 172 millones restantes al de construcción, mejoramiento y pavimentación de la vía de acceso al terminal de pasajeros.

El segundo, de COP 2.008 millones, está en el contrato CCNTR3004846, que hace parte del mismo proyecto de la vía de acceso. El tercero, de COP 114 millones, corresponde al contrato 126188-0132025, cuyo objeto era la seguridad personal del gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo de Aerocafé.

Según la Contraloría, la medida se justifica por la cuantía de la contratación involucrada y por la trascendencia local y regional de estas obras para la comunidad del Eje Cafetero. La entidad indicó que su propósito es salvaguardar el patrimonio público comprometido.

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