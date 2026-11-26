Entre las intervenciones en ejecución están la ampliación de la terminal existente y la construcción de un edificio de parqueaderos, que tendrá un espacio comercial en el primer piso. También se trabaja en la modernización del sistema de combustible, la…

Las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, de Cartagena, registran un avance de 11 %, según el comunicado del Gobierno de este 26 de noviembre. El concesionario prevé llegar a 20 % antes de que termine el año. El documento reporta nueve frentes de trabajo activos.

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Entre las intervenciones en ejecución están la ampliación de la terminal existente y la construcción de un edificio de parqueaderos, que tendrá un espacio comercial en el primer piso. También se trabaja en la modernización del sistema de combustible, la pista, la plataforma secundaria y la ampliación de la plataforma principal.

Acuerdos con taxistas, distrito y ANI

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, destacó los acuerdos entre el gobierno nacional, la Alcaldía de Cartagena, la ANI, la concesión y otros actores. Según el comunicado, se formalizará la entrega a la ANI del espacio público que necesitan las obras viales asociadas a la ampliación. Esto ocurre tras superar diferencias sobre esos terrenos.

Con la Asociación de Taxistas del Aeropuerto y la concesión se acordó mejorar sus condiciones de trabajo. Las nuevas oficinas se entregarán el 15 de diciembre, y mientras tanto los taxistas tendrán un espacio provisional.

El terreno de Bonga Park pasará en comodato a la Alcaldía. A través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación, la administración distrital construirá allí un escenario deportivo para la comunidad de Crespo. El Distrito anunció una inversión de COP 7.000 millones para esa obra, que atiende una solicitud histórica del sector.

¿Qué sigue pendiente? La ANI sigue revisando la compra de los lotes de la manzana 554. Se busca incorporarlos a la concesión para contar con espacios que garanticen la seguridad de los tanques de combustible.

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