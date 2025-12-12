OpenAI y el BBVA sellan alianza para implementar inteligencia artificial en las finanzas

Se trata de uno de los mayores despliegues empresariales de IA generativa en el sector de los servicios financieros. Foto: Bloomberg - Gabby Jones

BBVA y el gigante estadounidense OpenAI, creador de ChatGPT, anunciaron el viernes un “acuerdo estratégico” para acelerar el despliegue generalizado de la inteligencia artificial en el grupo bancario español.

El acuerdo, cuyo coste no se desveló, “busca crear un asistente conversacional e inteligente capaz de acompañar a las personas en su día a día financiero”, señaló BBVA, cuyos más de 120.000 empleados tendrán a su disposición ChatGPT Enterprise.

Esta implantación generalizada en el segundo banco español llega tras un periodo de prueba con 11.000 empleados, el 80% de los cuales dijeron haberse ahorrado “de media tres horas a la semana en tareas rutinarias”.

Se trata de “uno de los mayores despliegues empresariales de IA generativa en el sector de los servicios financieros”, se congratuló en un comunicado OpenAI, que actualmente afirma contar con más de un millón de clientes profesionales, incluyendo empresas.

