 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Para alimentar a Colombia no basta producir más”: FAO

Colombia tiene las capacidades productivas, pero no todas las personas se llegan a alimentar. El terremoto y fenómeno de El Niño son amenazas adicionales a la seguridad alimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
Plaza de mercado ubicada al sur de Bogotá, durante el paro camionero del 2024.
Plaza de mercado ubicada al sur de Bogotá.
Foto: Óscar Pérez

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Colombia llega al Día Mundial de la Alimentación en medio de grandes retos. Aunque se había avanzado en la reducción de la inseguridad alimentaria, El Niño, el terremoto del 10 de agosto y las desigualdades territoriales amenazan con revertir parte del progreso alcanzado.

En este contexto es clave revisar cómo se están produciendo los alimentos y qué ocurre con los sistemas agroalimentarios, que no están alimentando a todos los colombianos.

Sobre el tema habla Agustín Zimmermann, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la…

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

MCamilaRamirezC mcramirez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

alimentar

Alimentos

dia mundial de la alimentacion

Fao

PremiumEE

seguridad alimentaria
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido