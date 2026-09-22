El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó el más reciente reporte del Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC) que, en agosto, fue de -0,11 % en comparación con el mes anterior.

Lo que ocurre con el transporte de carga tiene un impacto importante en la economía colombiana, pues este sector se encarga de movilizar mercancías, alimentos e insumos. Cuando sus costos aumentan, también crece la presión sobre los precios de los bienes y productos que dependen de este servicio.

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Peajes y mano de obra impulsan los costos del transporte de carga en 2026

“Los grupos Insumos (0,02%) y Combustibles (-0,04%) registraron variaciones por encima del promedio nacional. Por otra parte, los grupos Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (-0,14%) y Costos fijos y peajes (-0,19%) presentaron variaciones por debajo del promedio nacional”, puntualizó el DANE.

Si se compara agosto de 2026 con diciembre de 2025 (el año corrido), este índice experimentó un incremento del 5,62 %. Esto se explica, principalmente, por el aumento en los costos fijos y peajes (7,73 %), que fue el único grupo que registró una variación por encima del promedio nacional.

Por otra parte, los grupos Combustibles (4,47%), Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (3,32%) e Insumos (1,40%), presentaron variaciones por debajo del promedio nacional.

Por clases de costos, la mano de obra es lo que más ha empujado el aumento del índice, con un incremento del 15,37 % y una contribución a la variación total de 2,84 puntos porcentuales. Lo siguieron combustible con 4,47 % (1,71 p.p.), peajes con 5,95 % (0,83 p.p.), seguros con 3,71 % (0,11 p.p.) y servicios de estación con 6,49 % (0,09 p.p.).

“Para agosto de 2026, en el ICTC se observó una variación anual de 6,07% frente al mismo periodo de 2025. Los grupos Costos fijos y peajes (7,33%) y Combustibles (6,17%) presentaron variaciones por encima del promedio nacional. Por otra parte, los grupos Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (3,69%) e Insumos (1,12%) presentaron variaciones por debajo del promedio nacional”, detalló el DANE.

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