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Peajes y mano de obra impulsan los costos del transporte de carga en 2026

El DANE reportó que, en lo corrido del año, el índice de costos de transporte de transporte de carga registró un incremento del 5,62 %.

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Redacción Economía
22 de septiembre de 2026 – 04:48 p. m.
Fotografías de la movilización convocada por camioneros este lunes en Bogotá.
Lo que ocurre con el transporte de carga tiene un impacto importante en la economía colombiana, pues este sector se encarga de movilizar mercancías, alimentos e insumos.
Foto: Jose Vargas Esguerra

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Lo que ocurre con el transporte de carga tiene un impacto importante en la economía colombiana, pues este sector se encarga de movilizar mercancías, alimentos e insumos. Cuando sus costos aumentan, también crece la presión sobre los precios de los bienes y productos que dependen de este servicio.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó el más reciente reporte del Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC) que, en agosto, fue de -0,11 % en comparación con el mes anterior.

“Los grupos Insumos (0,02%) y Combustibles (-0,04%) registraron variaciones por encima del promedio nacional. Por otra parte, los grupos Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (-0,14%) y Costos fijos y peajes (-0,19%) presentaron variaciones por debajo del promedio nacional”, puntualizó el DANE.

Si se compara agosto de 2026 con diciembre de 2025 (el año corrido), este índice experimentó un incremento del 5,62 %. Esto se explica, principalmente, por el aumento en los costos fijos y peajes (7,73 %), que fue el único grupo que registró una variación por encima del promedio nacional.

Por otra parte, los grupos Combustibles (4,47%), Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (3,32%) e Insumos (1,40%), presentaron variaciones por debajo del promedio nacional.

Por clases de costos, la mano de obra es lo que más ha empujado el aumento del índice, con un incremento del 15,37 % y una contribución a la variación total de 2,84 puntos porcentuales. Lo siguieron combustible con 4,47 % (1,71 p.p.), peajes con 5,95 % (0,83 p.p.), seguros con 3,71 % (0,11 p.p.) y servicios de estación con 6,49 % (0,09 p.p.).

“Para agosto de 2026, en el ICTC se observó una variación anual de 6,07% frente al mismo periodo de 2025. Los grupos Costos fijos y peajes (7,33%) y Combustibles (6,17%) presentaron variaciones por encima del promedio nacional. Por otra parte, los grupos Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (3,69%) e Insumos (1,12%) presentaron variaciones por debajo del promedio nacional”, detalló el DANE.

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Por Redacción Economía

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