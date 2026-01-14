Pensadores globales 2026: una visión esperanzadora desde la Escuela de Negocios de Londres 

Londres, Reino Unido, 19/05/2025. El manifestante anti-Brexit Steve Bray (centro-derecha) sostiene una pancarta mientras personas con banderas de la Unión Europea se manifiestan frente a Lancaster House, en el marco de la cumbre entre el Reino Unido y la UE, el 19 de mayo de 2025. Foto: EFE - NEIL HALL

Cada diciembre de los últimos años, recuerdo cuando Jeremy Corbyn, entonces líder del Partido Laborista en la oposición en mi país de adopción, Reino Unido, citó un discurso de Año Nuevo que me sonaba familiar. “Este año será más difícil que el pasado”, dijo. Las palabras de Corbyn me resultaron familiares, porque citaba a Enver Hoxha, el infame líder comunista de mi país natal, Albania, quien añadió: “Por otro lado, será más fácil que el año que viene”. El comentario causó revuelo, ya que algunos lo interpretaron como una prueba de que el...