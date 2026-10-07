Pensiones: fondos podrán invertir más del 30 % en activos del exterior

Dicho límite se había establecido en el Gobierno de Gustavo Petro, con el decreto 0369 de 2026. En su momento, el expresidente argumentó que dicho tope buscaba traer a Colombia estas inversiones. Para ello, le había pedido a su ministro de Hacienda promover la creación de un banco de proyectos de inversión.

Recientemente el Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió el Decreto 1490 de 2026, mediante el cual se elimina el límite global del 30 % para las inversiones de activos en el exterior.

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En su momento, el anuncio generó posiciones encontradas. Quienes se oponían a la medida advertían sobre el riesgo de poner “todos los huevos en la misma canasta”, pues una parte fundamental de la estrategia de inversión de los fondos de pensiones consiste en diversificar el ahorro entre distintos mercados.

El Ministerio de Hacienda, el de De la Espriella, señaló que con esta decisión se busca precisamente eso: “ampliar las alternativas disponibles para la administración del ahorro pensional de los colombianos y permitir que la conformación de los portafolios responda principalmente a criterios técnicos de rentabilidad, riesgo, liquidez y diversificación, y no a una restricción general basada en la ubicación geográfica de las inversiones”.

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Según la cartera, este nuevo decreto se expidió tras una evaluación técnica en la que se concluyó que establecer este límite podía reducir las posibilidades de diversificación y limitar la adecuada aplicación del esquema de multifondos previsto en la legislación colombiana.

“Con el nuevo decreto se actualiza el marco previsto en el Decreto 2555 de 2010 y se amplía el universo de alternativas que pueden considerar las administradoras de fondos de pensiones, tanto en Colombia como en los mercados internacionales. Esto no significa que las AFP puedan invertir sin restricciones. Se mantienen los límites específicos, los estándares prudenciales y las exigencias de gestión integral de riesgos que regulan la administración de los recursos pensionales”, detalló.

Este decreto ya se veía venir, pues el 10 de septiembre se conoció que el Gobierno había publicado un borrador para derogar esta medida.

Con la decisión, Colombia volverá a la regulación anterior, que establece topes por tipos de fondo (cada uno obedece a los perfiles de riesgo): para el conservador es de hasta el 40 %; para el moderado, 60 %; para el de mayor riesgo, hasta 70 %, y para el fondo especial de retiro programado, hasta 40 %.

A principios de octubre, las AFP debían presentar un documento a la Superintendencia Financiera con los análisis de cómo se cumpliría el decreto. La medida de Petro, según conoció este diario, no tuvo mayores implicaciones en las inversiones, considerando que el plazo para cumplir el nuevo tope era de cinco años.

Con corte a noviembre de 2025, según cifras de la Superintendencia Financiera, de los COP 527,3 billones que estaban en poder de las AFP, el 48,8 % estaba invertido en el exterior (COP 257,1 billones). Entre marzo y julio de este año, según el proyecto de decreto del Minhacienda, la participación de los activos en el exterior pasó de 48,4 % a 44,5 %. Sin embargo, en ese periodo las AFP siguieron adquiriendo activos en el exterior (las inversiones denominadas en dólares crecieron cerca de USD 5.728 millones), pero el porcentaje total cayó por la revaluación del peso.

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