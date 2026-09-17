Petróleo pierde fuerza: Arabia Saudí busca reactivar oleoducto clave

El crudo Brent, de referencia mundial, cotizaba cerca de los 104 dólares por barril, y el West Texas Intermediate cerca de los 101 dólares. El reino busca restablecer aproximadamente la mitad de la capacidad de su oleoducto principal Este-Oeste en cuestión de días, tras su cierre la semana pasada a raíz de los ataques…

El precio del petróleo cayó ante las señales de que las interrupciones en el suministro en Oriente Medio están a punto de aliviarse, ya que Arabia Saudí busca restablecer parcialmente los flujos a través de un oleoducto vital.

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El crudo Brent, de referencia mundial, cotizaba cerca de los 104 dólares por barril, y el West Texas Intermediate cerca de los 101 dólares. El reino busca restablecer aproximadamente la mitad de la capacidad de su oleoducto principal Este-Oeste en cuestión de días, tras su cierre la semana pasada a raíz de los ataques con drones. Al mismo tiempo, Arabia Saudí ha vendido más petróleo a refinerías asiáticas para su recolección en instalaciones situadas justo fuera del estratégico estrecho de Ormuz.

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Los precios también bajaron después de que Reuters informara de que China pidió a Irán que ayudara a controlar a los militantes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, que están reforzando su control sobre Bab el-Mandeb, otro estrecho vital para el transporte marítimo y los mercados energéticos.

Una mayor claridad en torno a los flujos procedentes de Arabia Saudita ha aliviado parte del pánico en el mercado físico, con el crudo Brent cayendo casi un 4% el miércoles hasta cotizar en torno a los 127 dólares por barril. Sin embargo, la oferta sigue siendo escasa, lo que ofrece soporte a los precios, según Rebecca Babin, operadora sénior de energía en CIBC Private Wealth Group. Además, persisten numerosos riesgos, como la guerra entre Estados Unidos e Irán, que dificulta los flujos energéticos en Oriente Medio, y la prolongación del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El precio del crudo se ha disparado más de un 70% este año, avivando las presiones inflacionarias que llevaron a la Reserva Federal a subir los tipos de interés el miércoles y a indicar un mayor ajuste monetario. Las acciones subieron junto con los bonos ante la caída de los precios del petróleo y el optimismo de que la política de la Fed pueda ayudar a mantener la inflación bajo control, incluso en medio de las perturbaciones energéticas derivadas de la guerra con Irán.

La caída de los precios del petróleo el jueves también refleja, en parte, la toma de ganancias tras dos semanas de subidas. Los indicadores a corto plazo mostraron que el WTI salió de la zona de sobrecompra el miércoles, lo que reduce la probabilidad de una venta masiva. Además, los indicadores técnicos muestran que los futuros del Brent tienen soporte entre 100 y 102 dólares, lo que significa que se necesitarían acontecimientos importantes para que los precios caigan por debajo de ese nivel, según Fawad Razaqzada de Forex.com.

“Consideramos que esto representa una oportunidad para comprar en las caídas, tanto en productos crudos como refinados”, afirmó Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de Global Risk Management en Copenhague. “Los precios han bajado, pero los riesgos subyacentes de suministro persisten”.

Si bien se prevé que aproximadamente la mitad del flujo normal vuelva pronto al oleoducto Este-Oeste —una solución vital para los envíos que pasan por el estrecho de Ormuz, que sigue siendo objeto de disputa entre Washington y Teherán—, no se espera que recupere su plena capacidad hasta dentro de seis semanas.

Mientras tanto, las estimaciones sobre los volúmenes que transitan por el estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con los mercados globales, varían. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró a Fox Business que a principios de esta semana transitaron 18 millones de barriles de crudo y productos derivados en un solo día, y que el promedio de los últimos siete días fue de 11 millones de barriles diarios. Clarksons Research sitúa la cifra diaria en torno a los 8 millones de barriles.

La duración de la guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel en febrero, y la interrupción de los flujos energéticos, se han vuelto cada vez más difíciles de predecir, escribieron analistas de JPMorgan Chase & Co., entre ellos Natasha Kaneva, en una nota publicada el jueves.

“Por primera vez desde el inicio del conflicto con Irán, no tenemos una perspectiva de referencia”, dijo Kaneva. “Sencillamente, no sabemos cómo predecir el desenlace”.

Según informó Axios, citando a personas con conocimiento del plan, el presidente estadounidense Donald Trump tiene previsto reunirse con los líderes del Golfo Pérsico el próximo martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, para discutir los próximos pasos en el conflicto.

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